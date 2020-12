Ronnenberg

Origineller hätte die Idee nicht sein können: Die Michaeliskirchengemeinde war in Ronnenberg mit Trecker und Anhänger unterwegs. Auf diese Weise wurde an Heiligabend der Gottesdienst zu den Menschen gebracht, als sogenannte Weihnachtstrecker-Christandacht. „Wir haben mit Kirchenvorstand und weiteren Personen schon im Sommer zusammengesessen und uns darüber Gedanken gemacht“, berichtet Tanja Pieper, Mitglied des Kirchenvorstands der Michaelisgemeinde. Insofern war die Idee nicht nur originell, sondern auch vorausschauend. Denn in vielen Kirchengemeinden in der Region Hannover fielen wegen der Pandemie an Heiligabend die Gottesdienste aus, teilweise kurzfristig.

Superintendentin Antje Marklein (Mitte) holt sich ein Programmheft ab an der Anmeldung bei Tanja Pieper (links) und Sinja Kuntze. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

In Ronnenberg dagegen waren die entsprechenden Veranstaltungen an Heiligabend gesichert – denn draußen und mit viel Abstand auf weiträumigen Flächen sind sie in Corona-Zeiten erlaubt. „Natürlich mussten wir auch ein Konzept erstellen und es uns genehmigen lassen, weil wir uns ja im öffentlichen Raum bewegen“, sagt Pieper, während sie an der Zufahrt zum Parkplatz des Ronnenberger Gemeinschaftshauses an die Besucher des Gottesdienstes Programm-Flyer und Zettel zum Selbsteintragen der Kontaktdaten verteilt.

Zum Konzept gehörte, dass die Gottesdienste an drei Standorten in Ronnenberg stattfinden dürfen: außer vor dem Gemeinschaftshaus auch auf dem Gelände des Bäckers am Ihmer Tor sowie auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes an der Normannischen Straße. Bis zu 100 Personen waren jeweils zugelassen. Am Gemeinschaftshaus hielten sich aber nur 40 Zuhörer auf. Die rund 30 Minuten andauernden Gottesdienste fanden zeitlich so versetzt statt, dass der gesamte Tross mit seinen Helfern umziehen konnte. Das Herzstück dabei jeweils: ein Trecker samt Anhänger, gesteuert von Eigentümer Constantin Haller.

Mit Abstand und jeweils im roten Kreis: Auf dem Parkplatz des Gemeinschaftshauses lauschen die Besucher dem Gottesdienst. Quelle: Stephan Hartung

Der Anhänger selbst wurde zum Kirchraum: Hier stand Pastor Thomas Mayer. „Das Jahr 2020 war mit vielen Zumutungen verbunden. Daher lässt sich erst recht sagen: Fürchtet euch nicht!“, rief er den Gottesdienst-Besuchern zu. Für Weihnachtslieder sorgte Ronja Kuntze. Ansonsten, so ist das eben in Corona-Zeiten, durfte niemand mitsingen. Die am Eingang ausgeteilten Heftchen beinhalteten zwar die Liedtexte – enthielten aber auch den Zusatz „Zum Mitlesen“. Mitsingen also nur in Gedanken, auch das gehört eben zur Corona-Zeit. Mayer stieg nach der Andacht zufrieden vom Treckeranhänger, sagte aber auch: „Der Aufwand war und ist immens.“

Von Stephan Hartung