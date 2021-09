Empelde

Ausgerechnet in Zeiten der Corona-Pandemie mit strengen Hygienerichtlinien müssen Mädchen und Jungen an der Selma-Lagerlöf-Schule in Empelde statt ihrer gewöhnlichen Sanitärräume zurzeit einen mobilen Toilettenwagen benutzen. Die provisorische Zwischenlösung auf dem Pausenhof der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist eine Spätfolge einer umfangreichen Bombensuche in der benachbarten Kita am Ententeich.

Kampfmittelexperten bohren Abwasserleitung an

Zwar wurde bei den Sondierungsbohrungen kein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Kampfmittelexperten haben bei ihrer Arbeit in den Sommerferien aber eine Abwasserleitung beschädigt. Die Schultoiletten im Gebäude sind deshalb seit etwa zwei Wochen gesperrt und vorübergehend außer Betrieb. „Es sind wegen der Schäden nicht nur Toiletten, sondern auch Waschbeckenplätze weggefallen“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Mathias Pape das Problem. Dies sei wegen der zurzeit notwendigen Hygieneanforderungen besonders ungünstig.

Inzwischen hat die Region Hannover als Schulträger zwar einen mobilen Toilettenwagen auf dem Pausenhof der Förderschule aufstellen lassen. „Völlig neu“, wie Pappe auch betont. Zuvor hätten sich aber zunächst einmal drei ebenfalls auf dem Schulhof platzierte Dixiklos für die teilweise körperlich und geistig beeinträchtigten Schüler als untauglich erwiesen. Laut Pappe ist es in diesen mobilen Kabinen notwendig, mit einem Fuß Wasser in die Waschbecken zu pumpen. Diese Form der Bedienung falle einigen Schülern jedoch schwer. Auch Schulleiter Jochen de Vries hält die mobile Zwischenlösung vor allem wegen der Corona-Pandemie für äußerst ungünstig. „Dann spitzt sich die Situation zu – vor allem, weil die Dixiklos zuerst nicht zu gebrauchen waren“, sagt er.

Toiletten der Kita funktionieren

In der jüngsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses der Stadt Ronnenberg hatte auch der kommunale Fachbereichsleiter Kai Roegglen von dem Schaden berichtet. In dem Gebäude ist zudem die städtische Kita Am Ententeich untergebracht. Kurios: Die Kita ist nicht von dem Leitungsschaden betroffen, obwohl der Verdachtspunkt für eine mögliche Weltkriegsbombe im Erdreich unter dem Flur dieser Einrichtung liegt. Experten des Kampfmittelräumdienstes hatten rund um diese Stelle auf einer Gesamtfläche von etwa 60 Quadratmetern im Abstand von 1,20 Metern insgesamt 39 Löcher in eine Tiefe von 6,50 Metern gebohrt. Die Löcher wurden anschließend verfüllt.

Während der Bohrungen war der Kita-Betreuungsbetrieb bis zum Abschluss der Reparaturen in freien Räumen der nahegelegenen Großkita Seegrasweg in Empelde untergebracht. Die Kita ist inzwischen wieder in ihre gewohnten Räume zurückgekehrt. „Dort sind nur noch in einem Besprechungsraum kleinere Nacharbeiten erforderlich“, sagt Fachbereichsleiter Roegglen.

Verstopfte Leitung wird erst in Herbstferien repariert

Umfangreicher wird dagegen die Reparatur des Leitungsschadens in der benachbarten Förderschule. „Bei den Sondierungsbohrungen wurde eine Schmutzwassergrundleitung beschädigt, deren Lage nicht dokumentiert war“, berichtet Regionssprecherin Frauke Bittner. Anschließend sei das Bohrloch mit Beton verfüllt worden. „Dabei wurde unwissentlich auch das Rohr verfüllt und verschlossen“, erklärt Bittner.

Weil sich die Leitung unter einer sogenannten Solplatte befinde, sei es nicht ohne Weiteres möglich, an die verstopfte Stelle heranzukommen. „Um den Schulablauf nicht weiter zu behindern und größere Baumaßnahmen zu vermeiden, wird die verschlossene Grundleitung von einem Unternehmen in einem Spezialverfahren ausgefräst und mit einem sogenannten Inlinerverfahren wieder instandgesetzt“, kündigt die Regionssprecherin an. Die endgültige Reparatur soll laut Bittner aber erst in den Herbstferien erledigt werden – auf Kosten der Region. Anschließend stehen die Schultoiletten im Gebäude wieder zur Verfügung.

