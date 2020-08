Empelde

Detlef Hüper ist stolz auf seinen Betrieb. Er zeigt auf eine Fotocollage an der Wand seines Büros. „Die haben mir Azubis, die fertig waren, zum Abschied geschenkt“, erzählt er. Eine schöne Geste, findet er. Sie bestätige ihn in seinem Glauben, dass die jungen Menschen gern bei ihm lernen, sich wohlfühlen in der Tischlerei an der Nenndorfer Straße. Gerade für Frauen sei das keine Selbstverständlichkeit. Denn noch immer sei der Job des Tischlers von Männern dominiert. Die Tischlerei Hüper ist aber eine Ausnahme. Gleich vier Frauen arbeiten in dem Betrieb.

Die Schwierigkeiten und Vorurteile, mit denen Frauen in einer handwerklichen Ausbildung häufig zu kämpfen haben, waren eines der Themen bei einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch, der auf Sommertour ist und dabei auch die Tischlerei in Empelde besuchte, um sich einen persönlichen Einblick zu verschaffen. Begleitet wurde er von der SPD-Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt.

Anzeige

Eileen Fahs (von links), Sara Altendorf und Jessica Glodny nehmen im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch kein Blatt vor den Mund. Quelle: Janna Silinger

Weitere NP+ Artikel

Für Frauen ist es schwieriger, eine Stelle zu bekommen

In Empelde treffen die Politiker auf fünf wortgewandte junge Frauen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, erzählen von ihrem beruflichen Alltag. Und dass sie Glück hatten mit ihren Betrieben. Zunächst sei es in vielen Tischlereien für Frauen schwierig, überhaupt eine Ausbildungs- oder Praktikumsstelle zu bekommen. „Die sagen dann, sie hätten keine getrennten Toiletten“, berichtet Christina Adams, die seit Anfang des Monats bei Hüper ist. Das bekannte „Toiletten-Argument“ sei aber in der Regel nur eine Ausrede, vermutet Sara Altendorf, die mit der Ausbildung bereits fertig und nun im Betrieb Hüper fest angestellt ist.

Ein anderes Vorurteil lautet: Frauen sind nicht so stark wie Männer. „Natürlich braucht man auch ein bisschen Kraft“, sagt Jessica Glodny. Die 22-Jährige hat ebenfalls ausgelernt und arbeitet für die Tischlerei a.Bischoff nebenan. Immer wieder müsse sie sich vordergründig lieb gemeinte Hilfsangebote anhören. Sie wisse jedoch, wann sie etwas nicht alleine tragen könne und sei auch in der Lage, das zu sagen. „Ich bin nicht das arme, zierliche Mädchen, dem man unbedingt helfen muss“, sagt sie. Hin und wieder hinterfragten auch Kunden die Kompetenz der Tischlerin. Das sei leider immer noch ein Thema.

„Frauen haben in der Regel viel mehr Biss“

„Dabei haben Frauen in der Regel viel mehr Biss“, sagt Hüper. Sie seien kreativer als ihre männlichen Mitstreiter. In den 30 Jahren, die er schon selbstständig tätig ist, habe er insgesamt 45 Auszubildende gehabt, 25 davon Frauen. Nach seiner Erfahrung hätten diese sich meistens gut überlegt, diesen Beruf zu erlernen, und stünden demnach mehr dahinter. Im Gegensatz zu den jungen Männern, die häufig einfach nicht wüssten, was sie sonst machen sollen. Das mache sich auch in der Leistung bemerkbar, sagt Hüper.

Die jungen Frauen können das bestätigen. Jede Einzelne kann genau sagen, weshalb sie sich dafür entschieden hat, Tischlerin zu werden. Die verschiedenen Aufgaben, die Mischung aus kreativer und körperlicher Arbeit, das Gefühl, am Ende des Tages wirklich etwas geschafft und geschaffen zu haben – das mache Spaß. Zumindest dann, wenn die Arbeitsbedingungen passten. „Und das ist oft nicht so“, berichtet Toni Schröder. Diskriminierung und sexuelle Belästigung seien keine Seltenheit.

Umso dringlicher ist es deshalb laut Miersch, darauf aufmerksam zu machen und diesem strukturellen Problem etwas entgegenzusetzen. Ein Grund, weshalb der Bundestagsabgeordnete den Dialog suchte. Nur so könne es gelingen, den Blick für die Realität und die gesellschaftlichen Probleme nicht zu verlieren, sagt er. Es reiche nicht, in Berlin zu sitzen und „von dort aus Politik zu machen“.

Dialog sollte öfter gesucht werden

Die jungen Frauen wirken fast ein wenig wütend, als sie die Gelegenheit haben, Miersch Fragen zu stellen. Sie sprechen das Bildungssystem, bürgerferne Politik, soziale Ungleichheit und ungerechte Gehälterverteilung an – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Miersch und Liebelt antworten geduldig. Hin und wieder gehen die Meinungen auseinander. Doch am Ende möchten die Politiker eine Botschaft deutlich machen: „Deswegen sind wir ja hier und suchen den Kontakt.“

Im Gespräch mit den Auszubildenen und Mitarbeiterinnen der Tischlereien Hüper und a.Bischoff: Detlef Hüper (von links), Matthias Miersch und Andreas Bischoff. Quelle: Janna Silinger

Und dieser Schritt sei ein guter. „Das müsste viel öfter passieren“, findet Eileen Fahs. Sie freue sich über das Angebot des Politikers, ihn in einer kleinen Gruppe in Berlin zu besuchen. Einmal vor Ort zu sehen, wie es wirklich im Bundestag so läuft. Von der Idee zeigt sich auch Hüper begeistert. „Wobei man sich dort sicher nicht traut, so viel zu sagen“, vermutet er. Fahs widerspricht ihm. Sie werde bestimmt keine Scheu zeigen.

Vor der Tischlerei hatte der Politiker den Wurst-Basar in Ronnenberg besucht. Dort seien die wichtigsten Themen die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft und der Fleischskandal bei Tönnies gewesen. Im Anschluss an den Besuch in der Tischlerei ging es für Miersch und Liebelt zum SPD-Infostand in Empelde.

Von Janna Silinger