Im Sommerprogramm der Lütt Jever Scheune steht ein weiterer Höhepunkt bevor: Die Cover-Band The Beatles Connection präsentiert Songs der berühmten „Pilzköpfe“.

Stimmung der Sechziger: The Beatles Connection spielt in der Lütt Jever Scheune

