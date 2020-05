Nach Brief von Max: Telekom verspricht schnelles Internet für Weetzen noch im Juni

Ronnenberg

Sollte es jetzt tatsächlich so einfach sein? Unerwartet schnell hat Max Lutz aus Weetzen am Mittwoch eine Antwort auf seinen Brief erhalten. Den hatte er kürzlich an die Telekom adressiert und darin die Anbindung seiner Siedlung an schnelles Internet gefordert. Und der Inhalt der Antwort versetzte die Familie Lutz samt versammelter Nachbarschaft auf der Straße Altes Bergfeld in ungläubiges Staunen. „Wenn alles gut läuft, können Max und seine Mitstreiter im Laufe des Juni mit bis zu 100 MBit pro Sekunde schnell surfen“, ist das Fazit, das Telekom-Sprecherin Stefanie Halle in einem Statement an unsere Redaktion den betroffenen Weetzern übermittelte.

„Wichtig ist jetzt, dass Max und die weiteren Anwohner in dem Wohngebiet schnelleres Internet bekommen. Und das macht die Telekom gerne – nicht nur in Zeiten von Corona“, schreibt das Unternehmen vollmundig. Man arbeite bereits an einer schnellen und unkomplizierten Lösung, berichtet Halle und verweist auf ein Telefonat, dass das Unternehmen am Mittwoch mit Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms geführt hat. Harms hat nach eigenem Bekunden zugesichert, beim Aufbau der Technik zu unterstützen und unbürokratische für Stromanbindung und Baugenehmigungen zu sorgen.

Anzeige

„Wir glauben das erst, wenn es da ist“

Im Alten Bergfeld sorgte die schnelle Lösung nach jahrelangem Engagement am Mittwoch für Skepsis. Möglicherweise mache die Telekom nun Versprechungen und der Vorgang ziehe sich danach weiterhin hin wie Kaugummi, mutmaßte Anwohnerin Franziska Rosenkranz. „Wir glauben das erst, wenn es da ist.“

Weitere NP+ Artikel

Fernsehen, Radiosender, Nachrichtenagenturen – der zwölfjährige Max Lutz hatte auf seine Initiative für schnelles Internet in seinem Wohngebiet zuvor deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten, als er und seine Familie es für möglich gehalten hätten. Für Max selbst, der einen Brief an die Telekom aus Frust über die mangelhaften Bedingungen beim Homeschooling geschrieben und darüber in dieser Zeitung berichtet hatte, war der Rummel zu viel. „Er ist eigentlich ein eher introvertierter Typ“, sagt seine Mutter, Tanja Lutz, über die Zurückhaltung des Jungen.

Max lehnt Interviewanfragen ab

Nachdem der Artikel über die Initiative des Zwölfjährigen erschienen war, klingelte bei der Familie unentwegt das Telefon. Interviewanfragen lehnt die Familie inzwischen ab. „ Max selbst möchte am liebsten gar nichts mehr dazu sagen“, sagt Tanja Lutz. Glücklich ist die Mutter darüber, dass die Nachbarn auch weiterhin zu dem Protest stehen und sie auch bei der Bewältigung des medialen Interesses unterstützen. Für den Bericht eines Fernsehsenders kamen beispielsweise die Kinder aus der Nachbarschaft zusammen und stellten gemeinsam die Szenen der Straßenmalerei noch einmal nach.

Gemeinsam haben die Kinder der Siedlung die Kreise-Buchstaben auf die Straße gemalt. Quelle: privat

Insgesamt 22 Kinder leben in der Straße am nordöstlichen Ortsrand Weetzens, 20 von ihnen sind Schulkinder oder werden in diesem Sommer eingeschult. In ihrem Haushalt müsse sie sich mit ihrem Mann und zwei Schulkinder den Internetanschluss teilenm sagt Lutz. In der Küche stehen derzeit Schulbücher neben den Kochbüchern, erzählt sie. „Bei uns ist heute sogar seit 11 Uhr das Internet komplett ausgefallen“, klagt dagegen Nachbarin Rosenkranz.

Für seinen Vorstoß habe ihr Sohn glücklicherweise fast ausschließlich positive Reaktionen erhalten, berichtet Tanja Lutz. Lediglich von einzelnen, kritischen Bemerkungen in den sozialen Netzwerken habe sie gehört. „Darunter war aber nichts böswilliges“, sagt die Mutter. Das beruhige die Familie, denn letztlich war es nicht Max vorrangiges Ziel, in die Öffentlichkeit zu treten. Max habe ihr gesagt: „Ich will nur, dass die Telekom mir eine Antwort gibt.“ Und diese könnte nun für die Versorgung der Nachbarschaft mit schnellem Internet eine entscheidende Wende bringen. „Das wäre ja der Hammer“, sagt die Tanja Lutz.

Weiße Flecken sollen beseitigt werden Den Grundstein für die schnelle Wendung im Kampf um schnelles Internet im Alten Bergfeld hat die Stadt Ronnenberg bereits zu Jahresbeginn gelegt. Mithilfe eines sogenannten Interessenbekundungsverfahrens sollte es der Verwaltung ermöglicht werden, um mit Unterstützung der Region Hannover andere Angebote, als das der Telekom einzuholen. „Das haben wir Anfang des Jahres im Haus eingetütet. Ich bin gerade bei der Abstimmung mit der Region“, erklärt Timo Fleckenstein, Teamleiter bei der Stadtverwaltung. Die entsprechende Ausschreibung soll der Verwaltungsausschuss in der kommenden Woche absegnen, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms hofft. Allerdings kann auch die Telekom ein entsprechendes Angebot abgeben, was diese nun am Mittwoch angekündigt hat. „Alle wollen nun, das es schnell geht“, sagt Harms. Den Termin im Juni, den das Unternehmen angekündigt hat, sieht sie allerdings vor dem Hintergrund der aktuellen Umstände eher skeptisch. „Die Telekom hat in solchen Verfahren aber mehr Erfahrung“, räumt sie ein.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz