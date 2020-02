Teamplayer und Familienvater: Fabian Hüper ist neuer Vorsitzender der SPD in Ronnenberg

Empelde

Fabian Hüper aus Empelde ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ronnenberg. Der 44-Jährige erhielt am Dienstagabend bei der Jahresversammlung der Partei in der Aula der Marie-Curie-Schule 47 von 48 Stimmen – bei einer Enthaltung. Hüper tritt die Nachfolge von Rudi Heim an, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Das sei allerdings keine Reaktion auf die Entwicklungen der vergangenen Monate gewesen, versicherte Heim, sondern eine wohlüberlegte Entscheidung. „Es ist eine Weichenstellung für die Zukunft und für eine moderne, erfolgreiche Sozialdemokratie in Ronnenberg“, erklärte Heim in seiner letzten Rede als Ronnenberger SPD-Chef.

Der Blick auf die Mitgliederstatistik zeige, dass die SPD jünger und weiblicher werden müsse. Er wolle aber nicht missverstanden werden, sagte Heim. Die Mitglieder seiner Generation sollten nicht aus Ämtern und Funktionen im Ortsverein und im Rat herausgeboxt werden. „Wir über 60-Jährigen sind der zahlenmäßig größte Teil der Bevölkerung und haben damit durchaus das Recht und den Anspruch, aktiv an der Politik mitzuwirken. Eine gezielte Ansprache der Mitglieder schließt alle mit ein“, sagte der scheidende Vorsitzende.

SPD-Nähe wurde Hüper in die Wiege gelegt

Heims Nachfolger Hüper betonte in seiner Rede, dass er sich die Entscheidung für eine Kandidatur nicht leicht gemacht habe. Persönlich habe sich für ihn in den vergangenen drei Jahren außerhalb der Kommunalpolitik viel getan. Nach Aufgabe der Selbstständigkeit sei er nun als Referent beim Paritätischen Wohlfahrtsverband tätig und zum Vater eines Sohnes geworden. Er könne sich also auch außerhalb der Parteiarbeit gut beschäftigen.

Nach dem kurzen Ausflug nach Ostwestfalen sei ihm jedoch noch klarer geworden, dass Ronnenberg seine Heimat sei und er nirgendwo anders leben wolle. „Wir haben tolle Schulen hier, eine gute Kinderbetreuung, das ist alles ein Verdienst der SPD“, sagte Hüper. Nach fast 26 Jahren in der Partei, davon neun Jahre als Ratsherr und stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, wisse er, dass die SPD seine Partei sei. Der gebürtige Ronnenberger ist im Alter von 34 Jahren in die SPD eingetreten. Nach den Anschlägen von Rostock-Lichtenhagen und Mölln wollte er 1992 ein Zeichen gegen „das Unpolitische“ seiner Generation setzen.

Die Nähe zur Sozialdemokratie sei ihm ohnehin in die Wiege gelegt worden. Sein Großvater Egon Hüper war langjähriger SPD-Bürgermeister in Ronnenberg, und auch sein Vater Rolf Hüper hält der SPD schon lange die Treue.

Neuer Vorsitzender sieht sich als Teamplayer

Nun lägen große Herausforderungen wie die Kommunal- und die Bürgermeisterwahl vor der Partei. „Die Zeit der leichten Mehrheiten ist vorbei, die AfD in Ronnenberg, vor allem in Empelde, ist stark“, sagte Hüper. Hätte er ein Patentrezept, hätte er es schon eingebracht. Er selbst sehe sich als Teamplayer. „Es steht Arbeit an, alle sind gefordert“, sagte er in Richtung seiner Vorstandskollegen.

Die neuen Beisitzer aus den Reihen der Jusos: Lennart Heidemann (von links), Anton Halbrügge und Lukas Drögemeier-Kersten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Ebenfalls neu gewählt wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Thöle und Elke Lepel. Karin Reinelt übernimmt den Posten als Schriftführerin, ihre Stellvertreterin ist Nina Boidol. Als Bildungsobmann wurde Pauls Krause gewählt. Florian Engler ist Herr der Finanzen, stellvertretender Kassierer ist Christian Schäfer. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Adem Öktem zuständig. Beisitzer sind Wolfgang Abicht, Helga Benne-Serbent, Helga Hülsemann, Detlef Hüper, Maren Kolthoff und Rüdiger Wilke sowie Sören Thöle und Kristina Lenarz von den Jusos. Neu hinzugekommen aus der SPD-Nachwuchsorganisation sind Lukas Drögemeier-Kersten, Anton Halbrügge und Lennart Heidemann.

