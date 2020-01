Südlink-Trasse kommt mit weniger Platz aus

Ronnenberg

Es gibt kaum mehr einen Zweifel, dass die Stromautobahn Südlink nach ihrer Fertigstellung zum Teil auch über das Stadtgebiet von Ronnenberg verlaufen wird. Nun haben die Netzbetreiber die Stadtverwaltung darüber informiert, dass die Entscheidung zugunsten einer neuen Kabeltechnik gefallen ist, die den Platzbedarf für die Leitungverbindung reduzieren soll, die von den Offshore-Windpark der Nordsee nach Bayern führen wird.

Nur noch halb so viele Kabelstränge notwendig

Die innovativen kunststoffisolierten Erdkabel mit einer Spannungsebene von 525 Kilovolt (KV) haben gegenüber den bislang verwendeten 320 KV-Kabel den Vorteil, dass nur noch vier statt acht parallel verlaufende Stränge verlegt werden müssen. „Das reduziert den für den Bau und Betrieb von Südlink benötigten Platzbedarf und minimiert den Eingriff in die Natur und insbesondere den Boden“, erklären die Betreiber Tennet und Transnet BW in einem Schreiben an die Stadt.

Vor allem Landwirte hatten auf mögliche negative Folgen für den Ackerbau durch den Eingriff der Südlink-Bautrupps und den späteren Betrieb hingewiesen. Auch um diesen Einwänden gerecht zu werden, habe es von November bis Dezember 2019 Treffen der unternehmenseigenen Bodenschutz-Fachexperten mit rund 100 Vertretern von land- und forstwirtschaftlichen Verbänden, Interessengruppen sowie Ministerien und Behörden gegeben, berichten die Betreiber. Ziel sei es gewesen, weitere Maßnahmen zum Bodenschutz zu entwickeln.

Fertigstellung nicht vor 2026 erwartet

Für die kommenden Wochen erwarten Tennet und Transnet BW zudem die ersten Bescheide, mit denen die Bundesnetzagentur die Korridore für die Südlinkverlegung verbindlich festlegt. Diese sind dann allerdings immer noch rund 1000 Meter breit. Erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren wird der grundstücksgenaue Verlauf der Stromleitung ermittelt. Den dafür notwendigen Planfeststellungsbeschluss wollen die Betreiber nach Veröffentlichung aller Korridor-Bescheide ebenfalls abschnittsweise bei der Bundesnetzagentur einreichen.

Das Südlink-Kabel soll nach aktueller Einschätzung von Gehrden kommend im Bereich der Ronnenberger Biogasanlage die Gehrdener Straße kreuzen und dann entlang der Stadtgrenze zu Gehrden in südlicher Richtung weiter verlaufen. Die Fertigstellung wird nach jüngsten Schätzungen der Betreiber nicht vor 2026 erwartet.

Von Uwe Kranz