Noch immer ist unklar, wo in Ronnenberg-Ihme-Roloven ein Neubaugebiet ausgewiesen werden soll. Während die CDU ausschließlich Flächen an der Hiddestorfer Straße favorisiert, plädiert die SPD auch für eine Variante an der Hohefeldstraße. Nun muss der Ortsrat erneut entscheiden.