Am Wochenende feiert die Ortsfeuerwehr Ihme-Roloven feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Am 14. und 15. Juni steht ein großes Fest rund um den Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus an – mit Modenschau, Musik und einer spektakulären Oldtimershow. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.