Ronnenberg

Es ist ein schmaler Grad für die Straßenmeistereien: Vielerorts lassen die Mitarbeiter Hinterbliebene gewähren, die als Erinnerung an Opfer von Verkehrsunfällen kleine Kreuze am Straßenrand aufstellen. Problematisch wird es, wenn diese Bauten zu groß werden, erklärt Bernd Otremba, der derzeit für die Niederlassung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wennigsen zuständig ist. Aus diesem Grund musste jetzt auch ein so genanntes Geisterrad an der Bundesstraße 217 in Ronnenberg weichen.

Erinnerung an 72-jähriges Unfallopfer

Klaus Tuschinsky vom ADFC Gehrden/Ronnenberg war zunächst konsterniert, als die Straßenmeisterei seine Installation an der Bundesstraße entfernt hatte. Ein ganz in weiß getauchtes Fahrrad, an dem ein Schild mit den Daten zum betreffenden tödlichen Unfall befestigt war, sollte als Erinnerung an eine 72-jährige Frau dienen, die bei einem Unfall im März dieses Jahres tödlich verletzt worden war und auf die Gefährdung von Radfahrern im Straßenverkehr hinweisen. Doch nach nur einer Woche hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei das Geisterrad abgebaut und auf dem Bauhof „eingelagert“.

Geisterräder in der Stadt weniger gefährlich

Weil die Geisterräder in anderen Kommunen und größeren Städten stehen bleiben dürfen, hatte Tuschinsky, der sich mit Eifer für die Belange von Radfahrern einsetzt, für das Vorgehen der Landesbediensteten zunächst kein Verständnis. Das Prinzip der Geisterräder, voll funktionsfähige Fahrzeuge praktisch am Straßenrand „abzustellen“, trägt in diesem Fall aber nicht, erklärt Otremba, der eine Gefährdung des Straßenverkehrs befürchtet.

Dieses Geisterrad sah die Straßenmeisterei als gefährliche Ablenkung und hat es deshalb abgebaut. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

An der B 217 habe das Rad sehr dicht am Fahrbahnrand direkt auf Höhe eines Leitpfostens gestanden. Es sei deshalb zu befürchten, dass der auffällige Drahtesel Autofahrer vom Verkehr ablenkt und damit weitere, möglicherweise folgenschwere Unfälle auslöst. Immerhin gelte in diesem Bereich Tempo 100 – das sei unter anderem auch ein Unterschied zu Geisterrädern in Städten, beschreibt Otremba die Situation. Ähnliche Erklärungen müsste die Straßenmeisterei häufig gegenüber Angehörigen von Unfallopfern abgeben, wenn deren Erinnerungsinstalltionen zu groß und auffällig würden. Am besten sei es, man kläre im Vorfeld, ob die Dinge dort so stehen dürfen, rät er.

Aufgrund der geringen Größe und der Platzierung der Miniatur hofft Klaus Tuschinsky nun keine Grund mehr für eine Beseitigung der Installation zu bieten. Quelle: privat

Weiteres Geisterrad könnte „verkleinert“ werden

Tuschinsky sieht sich im Recht, will aber keinen Konflikt mit der Straßenmeisterei riskieren und hat sich deshalb etwas neues ausgedacht: „Statt des Fahrrades steht nun eine kleine, etwa 20 Zentimeter hohe Drahtskulptur in Form eines Fahrrades mit einem kleinen Hinweis auf den betreffenden Unfall direkt neben einem Verkehrsschild und auch noch in Fahrtrichtung“, erklärt er. Den vorbeirauschenden Autofahrern dürfte diese Miniatur nicht mehr auffallen. Otremba gegenüber habe er die Aufstellung angezeigt. Nun hofft auf eine Duldung, analog zu den bekannten Holzkreuzen am Straßenrand.

Die Skulptur stehe nur auf zwei Drahtenden im Boden und sei mir einem Kabelbinder am Schilderpfahl befestigt. Sie sei also ohne Aufwand entfernbar. Wenn die Skulptur bestand hat, will Tuschinsky auch ein rund ein Jahr älteres Geisterrad an der B 65 bei Empelde „verkleinern“. Aufgrund des verdeckten Standortes dieser Installation, hinter eine Ecke auf der straßenabgewandten Seite des Radweges, sei dies aber „kein Problem“, wie Otremba erklärte.

Von Uwe Kranz