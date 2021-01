Ronnenberg/Weetzen

Gute Nachrichten für die Anwohner der Straße Am Bettenser Berg in Weetzen: Auf der Verbindung zur Kernstadt gilt nun ein Durchfahrtverbot für Lkw. Das verkündete Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) am Montag während der Sitzung des Ortsrates. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bauhof der Stadt Ronnenberg entsprechende Schilder aufgehängt.

Ursprung der Verkehrsregelung war eine Unterschriftensammlung der Anwohner, die der Ortsrat im Zusammenhang mit der Ortsbegehung 2020 erhalten hatte. 55 Weetzer hatten sich darin über den übermäßigen Lastwagenverkehr beklagt und darum gebeten, ein Durchfahrtverbot zu prüfen. Diese Prüfung fiel dann aber ungewohnt schnell aus – und wurde mit der Beschilderung an der Einfahrt zur Straße Am Bettenser Berg und in der Gegenrichtung am Weetzer Kirchweg auf Höhe des Ronnenberger Friedhofes prompt umgesetzt.

Anzeige

Transporterfahrer sind neue Störenfriede

Einen Zusammenhang mit den befürchteten bis zu 60 Lastwagenfahrten täglich im Zuge einer Abdeckung der Kalihalde in Ronnenberg wollte Bürgermeisterin Harms nicht bestätigen. Falls die Firma Menke Umwelt Service den Zuschlag erhalte, die Kalihalde mit Bauschutt abdecken zu dürfen, würde ohnehin eine neue Abfahrt an die Bundesstraße 217 gebaut, erklärt sie. Die Fahrzeuge der Firma würden also nicht die Straße Am Bettenser Berg und auch nicht den Weetzer Kirchweg in Ronnenberg passieren müssen.

Die Anwohner sind allerdings in ihrer Überzeugung sicher, dass sich die Lastwagenfahrer im Zweifelsfall nicht an die vorgegebenen Zufahrtsrouten halten werden. Aus ihrer Sicht gilt es zu verhindern, dass die Wege dieser Lastwagen durch die Ortschaften führen, um Zeit zu sparen. Navigationsgeräte werden dabei zunächst aber noch keine Hilfe sein, wie Thorsten Arndt, Teamleiter Technische Infrastruktur der Stadt, erklärte. Anders als große Umleitungen – wie zuletzt an der Gehrdener Straße – würden neue Beschilderungen nicht an den Navi-Dienstleister weitergegeben. Erst mit einer neuen „Google-Befahrung“ würden die Aktualisierungen in die Karten aufgenommen.

Indes hat Ortsratsmitglied Volker Zahn ( CDU) eine neue Gruppe von Verkehrsteilnehmern ausgemacht, die – allerdings nicht nur am Bettenser Berg – für Verstimmung sorgt: Verstärkt nützten Fahrer von Transportern die Strecke. „Die rasen da durch wie die wilde Sau“, beschrieb er die Lage in der Ortsratssitzung. Auch Tempo 30 und Aufpflasterungen auf der Fahrbahndecke können das allerdings nicht verhindern.

Von Uwe Kranz