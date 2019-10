Unbekannte sind im Ronnenberger Stadtteil Empelde in Container am Sportpark eingebrochen. Sie richteten dort nicht nur einen erheblichen Schaden an, sondern hinterließen an den Innen- und Außenwänden rechte Zeichen wie Hakenkreuz, Hitlergruß und SS-Runen sowie ein Phallus-Symbol. Die Polizei sucht nun Zeugen.