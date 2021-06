Ronnenberg

Für die täglichen Arbeitsprozesse ist heutzutage auch in einer kommunalen Verwaltung jede Menge mit Strom betriebene Technik unverzichtbar: Onlinekommunikation wie E-Mail-Schriftverkehr und Videokonferenzen, aber auch der dringend erforderliche Schutz von elektronischen Daten oder die digitale Steuerung von Heizungsanlagen – und nicht zuletzt die Beleuchtung. All das und noch mehr muss auch im Ronnenberger Rathaus funktionieren, damit die Verwaltung handlungsfähig bleibt.

Was dafür vor allem auch notwendig ist: eine dauerhafte und krisensichere Stromversorgung. Um diese künftig auch im Fall von längeren Stromausfällen aufrechterhalten zu können, soll das Rathaus in Empelde jetzt mit einer leistungsstärkeren Notstromanlage ausgestattet werden. Das hat Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms angekündigt.

„Wir müssen auch auf ein Szenario mit längerer Stromunterbrechung vorbereitet sein, damit immer alle laufenden Geschäfte erledigt werden können“, sagt Harms. Gerade in der Corona-Pandemie sei wieder einmal deutlich geworden, wie wichtig es sei, jederzeit einen Krisenstab tagen lassen zu können. Im Rathaus werden deshalb zurzeit alle Vorkehrungen getroffen, um eine leistungsstärkere Notstromlösung anzuschaffen.

„Wir haben zwar Batterien, die einen Stromausfall vorübergehend abpuffern können, aber für einen längeren Totalausfall reicht das nicht aus“, sagt Cord Hennies, Leiter des städtischen Teams Gebäudewirtschaft. Nun werde deshalb in der Stadtverwaltung ermittelt, welcher Bedarf bestehe und welche Voraussetzungen für eine krisensichere Stromversorgung notwendig seien. „Wir prüfen, wie sich eine geeignete Notstromlösung technisch sinnvoll umsetzen lässt“, sagt Hennies.

Anlage soll nahe dem Server installiert werden

Nach seinen bisherigen Vorstellungen soll ein geeignetes Notstromaggregat im Rathaus an der Hansastraße wahrscheinlich nahe dem Computerserver installiert werden. Auch Hennies verweist noch einmal auf die Unverzichtbarkeit von funktionierenden Computern, Heizungsanlagen sowie die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit digitaler Daten. Auch er betont die Notwendigkeit eines handlungsfähigen Krisenstabs. Deshalb werde nun sorgfältig geprüft, welche technischen Lösungen infrage kommen, um in Krisensituationen mit allen notwendigen Voraussetzungen und technischen Anlagen geschäftsfähig zu bleiben.

