Ronnenberg

Aus Sicht vieler Eltern drängt längst die Zeit: In weniger als sechs Wochen sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Dann hätten die Erziehungsberechtigten gern eine Lösung für das Problem fehlender Luftfilter in den Klassenräumen. In Ronnenberg ist derzeit ein einziges Lehrzimmer zum Schutz der Lehrer und Schüler vor der Delta-Variante des Coronavirus mit einem solchen Apparat ausgestattet. Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) versucht derweil, die Erwartungen einzufangen. Als unrealistisch bezeichnet die Ronnenberger Verwaltungschefin, dass eine Lösung bis Ende der Ferien gefunden werde.

Lehrer revidieren Eindruck aus dem vergangenen Jahr

Derweil haben die Lehrer der örtlichen Schulen einen Eindruck geradegerückt, der bei einem Testlauf mit einem Luftfilter Ende 2020 entstanden war. „Die Lehrer haben uns nicht das Zeichen gegeben, dass wir das machen sollen“, erinnert sich Rüdiger Wilke (SPD), der dem Bildungsausschuss des Rates vorsitzt.

Anja Gloth, Leiterin der Grundschule in Ronnenberg, erklärt die damaligen Aussagen damit, dass das vorgestellte Gerät zu groß gewesen sei. „Das wollten wir nicht in allen Räumen haben“, sagt sie, zumal das Gerät auch noch einen störenden Brummton von sich gebe. Die Schulen würden sich aber über Unterstützung freuen, um nicht wieder auf offene Fenster angewiesen zu sein. „Das war nicht so glücklich“, sagt Gloth.

Die Verwaltung signalisierte guten Willen. „Wir sehen die Priorität“, stellt Fachbereichsleiter Kai Roegglen fest. Die Probleme beginnen bei den Rahmenbedingungen, die das Land Niedersachsen vorgibt. 80 Prozent Förderung stehen im Raum. Allerdings wollen sich die Kommunen nicht allein auf Eckdaten verlassen, erklärt Harms. Konkrete Angaben fehlten weiterhin, zum Beispiel, für welche Räume die Lüfter gefördert würden. Dem widersprach Bildungsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Bereits vergangene Woche seien den Städten diese Informationen zugegangen. Außerdem würden Förderprogramme fortgesetzt, die bereits Ende vergangenen Jahres abgerufen werden konnten, erklärt er.

Harms stellt drei Varianten vor

Harms fasst drei Varianten der Luftreinigung zusammen. Der Einbau in Neubauten wie der Grundschule Auf dem Hagen sei grundsätzlich kein Problem. Bei bestehenden Gebäuden können festinstallierte Anlagen zu Einsatz kommen. Das erfordere aber die Unterstützung eines Planungsbüros. Probleme könnten nämlich je nach Positionierung an der Decke mit der Statik und an den Fenstern mit möglicherweise bereits erfolgter energetischer Sanierung auftreten. „Das ist ein längerer Prozess“, ist sich Harms sicher.

Die mobilen Filter bieten das beschriebene Größenproblem und eine unerwünschte Geräuschkulisse. Kleinere Geräte müssten in größerer Zahl angeschafft werden – und diese dann stets von den Lehrern bedient werden.

Rat setzt auf Luftfilteranlage aus dem Baumarkt Der Rat der Stadt hat der Verwaltung am Mittwoch einen weiteren Prüfauftrag zum Thema Luftfilter erteilt. Jens Williges (Grüne) berichtete von einem System, das mit einfachen Mitteln aus dem Baumarkt umsetzbar sei. Entwickelt wurde diese Absauganlage vom Max-Planck-Institut. Da die Zeit dränge, wollte Williges auch gleich eine Ermächtigung beschließen lassen, die der Verwaltung im Falle der positiven Prüfung die Umsetzung ermöglicht. Darauf ließen sich die anderen Parteien nicht ein. Stattdessen sollen die Ergebnisse der Prüfung im Umlaufverfahren des Verwaltungsausschusses bewertet werden. Williges schätzt die Kosten dieser Variante auf rund 140.000 Euro für alle Klassenräume. Der Rat stimmte bei drei Gegenstimmen für diesen Vorschlag. Als Problem bei der Umsetzung verwies Fachbereichsleiter Frank Schulz unter anderem auf den Personalmangel in betroffenen Teams des Rathauses. uwk

Neben dem Handwerkermangel malte Dorothea Pein (Grüne) im Ausschuss noch ein anderes Szenario an die Wand: „Der Markt wird sich schnell leeren“, stellte sie anhand der großen Nachfrage fest.

Gloth hat sich inzwischen dazu entschieden, das ungeliebte große Gerät in einem Raum einzusetzen, der nicht gut gelüftet werden kann. Dass es auch mit Filteranlagen nicht ohne Fensteröffnen gehen wird, das ist eine Erkenntnis, die sich bei Lehrern wie Verwaltung inzwischen offenbar durchgesetzt hat.

Von Uwe Kranz