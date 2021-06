Ihme-Roloven

„Nur reden hilft nicht“, sagt Jutta Urban entschlossen. Die Mutter von zwei Kindern will sich aktiv für die Sanierung des einzigen Spielplatzes in ihrem Wohnort Ihme-Roloven einsetzen. Dazu treibt sie die Idee einer Spendenaktion voran, die sie selbst während der jährlichen Ortsbegehung ins Spiel gebracht hat. In Verbindung mit dem bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln, der am 6. Juni beginnt, will sie die Einwohner des Stadtteils zu weiteren Gaben animieren.

Spender müssen nicht selbst radeln

„Ich möchte ich mich für Spenden für den Spielplatz einsetzen, um das Thema auf der Tagesordnung der Stadt Ronnenberg weiter hoch zu schieben“, sagt Urban. Die erste Idee: „Radeln für den Spielplatz“. Gemeinsam mit der SPD-Ortsgruppe habe sie die Mannschaft „Rote Kette Ihme-Roloven“ gegründert. Teilnehmer der Aktion müssen nicht unbedingt selbst mitradeln. Vielmehr sollen sie entsprechend der geleisteten Gesamtkilometer der Gruppe eine Spende abgeben, beispielsweise für 500 Kilometer 25 Euro.

Potenzielle Spender können sich bei Jutta Urban unter Telefon (05109) 563329 oder per Email an juttaurban@aol.com melden. Einen entsprechenden Flyer mit den Informationen verteilen die Beteiligten gerade im Dorf.

Stadt hat Potenzial der Fläche entdeckt

Derweil hat die Stadtverwaltung das Potenzial des zentralen Spielplatzes als Quartiersplatz für alle Generationen im Ort erkannt. „Wir werden in Kürze eine Plakat für die erste Runde der Bürgerbeteiligung auf dem Spielplatz aufhängen, auf dem die potentiellen Nutzer aufgefordert werden, sich bezüglich der Angebote für verschiedene Zielgruppen zu melden“, teilte Bürgermeisterin Stephanie Harms am Mittwoch mit.

Nach Auswertung der Bürgerwünsche soll dann im Herbst 2021 eine zweite Runde der Bürgerbeteiligung möglichst vor Ort angeboten werden. Vorab soll aber bereits geklärt werden, für welche Altersgruppen Angebote auf der Fläche neben dem Dorfplatz geschaffen werden sollen. Harms unterscheidet dabei Kinder und Jugendliche von drei bis fünf, sechs bis zwölf und 13 bis 18 sowie Erwachsene und Senioren.

Die Stadt Ronnenberg hat auf Initiative Urbans ein Spendenkonto für die Spielplatzsanierung bei der Sparkasse Hannover eingerichtet: Stadtkasse Ronnenberg, IBAN DE19 2505 0180 0023 000011, Verwendungszweck: Unterspendenkonto 46090.36800, Spielplatz Ihme-Roloven. Das Rathaus stellt bei Bedarf auch Spendenquittungen aus.

Von Uwe Kranz