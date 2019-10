Ihme-Roloven

Spiel und Spaß statt langweiliger Berichte: Die Stadtjugendfeuerwehr Ronnenberg hat ihrem Nachwuchs auch in diesem Jahr wieder eine Versammlung erspart und ersatzweise einen lustigen Tag im Wald organisiert. 66 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren hatten sich zum Start am Feuerwehrhaus in I...