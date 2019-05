Empelde

Der 32. Empfang des Rates der Stadt Ronnenberg hat den rund 200 geladenen Gästen in der Aula der Marie Curie Schule in Empelde am Freitagabend erneut vor allem die Gelegenheit zu anregenden Gesprächen und Begegnungen geboten. Außer rund 50 Bürgern begrüßte Bürgermeisterin Stephanie Harms insbesondere Vertreter aus Politik, den örtlichen Vereinen, Institutionen und der Stadtverwaltung. Im Mittelpunkt des Abends standen Harms Rede zu aktuellen Themen der Stadt und das Ständchen zum 80. Geburtstag des ehemaligen Stadtdirektors und Ehrenbürgers Bernhard Lippold.

Der Chor Concordia Ronnenberg und der Männergesangverein Empelde führen musikalisch durch den Abend. Quelle: Tobias Welz

Der Männerchor Concordia Ronnenberg führte aus Anlass seines 160-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Männergesangverein Empelde musikalisch durch den Abend, in dessen weiteren Verlauf, Harms Thomas Bensch und Volker Zahn stellvertretend für das Organisationsteam zur 750-Jahr-Feier im Ortsteil Weetzen den Ehrenpreis der Stadt überreichte. „Ganz besonderen Dank und Anerkennung der gesamten Dorfgemeinschaft bei der Vorbereitung der vielen Veranstaltungen, die bereits erfolgt sind und vor allem auch noch kommen“, meinte Harms. Diese kämen auch dem Ansehen der gesamten Stadt zugute.

„Die Stadt Ronnenberg mit ihren Sieben Stadtteilen muss sich nicht verstecken. Ronnenberg hat Zukunft, weil wir seinen Bewohnern, Firmen und Betrieben viel zu bieten haben. Lassen Sie uns an den zahlreichen Zukunftsbaustellen in unserer Stadt weiterarbeiten“, erklärte Harms zu Beginn ihrer Rede – und gab dann Beispiele zu den wichtigsten Themen und aus allen Stadtteilen.

Jedes Ortsteil baut derzeit sein Projekt für die Zukunft

Harms spannte den Bogen vom Ausbau der städtischen Krippen, Kitas, Horte und Schulen über das neue Sozialberatungszentrum in Empelde bis zur Umgestaltung des Ortskerns von Ronnenberg. Indes habe jeder Ortsteil derzeit sein Projekt, in dem „für die Zukunft gebaut“ würde. In Benthe sei dies das gelöste „Pappelproblem“, in Empelde der Streit um den Standort des neue Hochbahnsteiges für die Stadtbahn, in Ihme-Roloven die Suche nach dem richtigen Baugebiet und in Linderte müsse ein Grundstück für den Kita-Neubau gefunden werden.

Bürgermeisterin Stephanie Harms spricht in ihrer Rede über aktuelle Themen aus allen sieben Stadtteilen Ronnenbergs. Quelle: Tobias Welz

Betriebshof oder Gewerbegebiet in Weetzen ?

Nach der breiten Ablehnung der Firma Menke für die Zukunft Kalihalde in Ronnenberg gelte es dort „nun zu klären, welche Varianten es noch gibt“, sagte Harms, die für Vörie den Einsatz der Verwaltung für den Erhalt des Bahnübergang hervorhob. In Weetzen beschäftige insbesondere die Frage, so die Bürgermeisterin, ob Regiobus ihren neuen Betriebshof an der B 217 bauen oder auf der Fläche Gewerbesteuer zahlende Unternehmen angesiedelt werden sollen.

Schließlich lobte Harms noch den oft ehrenamtlich geleisteten Einsatz von Bürgern, ortsansässigen Firmen sowie den Einsatz der Mitarbeiter der Stadtverwaltung: „Sie alle tragen damit zu einem guten Zusammenleben bei uns in Ronnenberg bei.“ Viele dieser Personen nahmen dieses Lob direkt vor Ort entgegen und widmeten sich im Anschluss dem gesellig-gesellschaftlichen Teil des Abends.

Von Tobias Welz