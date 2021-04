Ronnenberg

Veranstaltungen und Versammlungen sind bekanntlich wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht erlaubt. Aber auch diese Zeit geht irgendwann vorbei, sodass für Feierlichkeiten mit vielen Personen Räume nötig sind. In Ronnenberg können ortsansässiger Vereine, Verbände und Institutionen sowie – so heißt es im Behördendeutsch – sonstige juristische Personen die Gemeinschaftshäuser und den Schulraum wie Aula oder Pausenhalle nutzen. Das dafür nötige Entgelt soll angehoben werden.

Die Gebühren sollen in der Regel um ein Viertel steigen, sich in Ausnahmefällen sogar mehr als verdoppeln. Möglich ist die Miete der Gemeinschaftshäuser in Linderte, Vörie, Ihme-Roloven, Weetzen und Ronnenberg – wobei die Liegenschaft in Weetzen wegen einer Sperrung und anschließendem Neuaufbau des Saals auch unabhängig von Corona nicht zur Verfügung steht. Die Aula einer Schule können Interessierte nutzen in Empelde in der Marie-Curie-Schule (MCS) sowie in der Theodor-Heuss-Grundschule. Pausenhallen stehen in Weetzen in der Regenbogenschule sowie in Ronnenberg in der MCS-Außenstelle zur Verfügung.

Das ist die Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde. Quelle: Stephan Hartung

„Wir müssen die Gebühren moderat anpassen“, sagt Stephanie Harms. Die Bürgermeisterin der Stadt Ronnenberg verweist darauf, „dass dies die Konsequenzen aus den Haushaltsberatungen sind“. Noch handelt es sich jedoch um eine politische Beschlussvorlage, der aus dem Ausschuss für Finanzen stammt. Dieses Gremium tagt am Mittwoch, 14. April, erneut. Danach kommt der Verwaltungsausschuss dran, ehe der Rat der Stadt Ronnenberg am Mittwoch, 5. Mai, über die Vorlage entscheiden muss. Das scheint Formsache zu sein.

Die Zahlen liegen ohnehin auf dem Tisch. Bislang gab es für alle Gemeinschaftshäuser einen pauschalen Mietbetrag von 20 Euro pro Veranstaltungstag. Die Nutzer der Häuser in Ihme-Roloven, Linderte und Vörie müssen künftig 25 Euro bezahlen. In Ronnenberg und Weetzen werden sogar 50 Euro fällig. Was sich nicht ändert, ist der Passus, dass Auf- und Abbau sowie Probezeiten nicht als Veranstaltungstag gelten.

Nutzung für außerschulische Veranstaltungen

Die Nutzung von Aula und Pausenhalle in den Schulen kostet die Nutzer für außerschulische Einzelveranstaltungen durchgängig 25 Prozent mehr als zuvor. Beispiel: Wer sich die Aula der MCS in Empelde mieten möchte, bezahlt zukünftig nicht mehr 194 Euro, sondern 242,50 Euro. Darin enthalten ist die Nutzung an sich (108,75 Euro statt 87 Euro) plus Reinigungskosten (133,75 Euro statt 107 Euro). In der Theodor-Heuss-Grundschule beträgt der Gesamtpreis 172,50 Euro (vorher: 138 Euro), für die Pausenhalle in der MCS in Ronnenberg sowie in der Regenbogenschule müssen die Mieter jeweils insgesamt 77,50 Euro (62 Euro) bezahlen. Pauschale Kosten gibt es für Mitgliederversammlungen, Konferenzen und Sitzung mit überall 25 Euro (20 Euro).

Nicht nur Stephanie Harms hofft, „dass die Anmietung solcher Räumlichkeiten bald wieder möglich ist“. Und damit meint die Ronnenberger Bürgermeisterin nicht die Tatsache, dass sich die Stadt auf die Einnahme dieser Beträge freut.

Von Stephan Hartung