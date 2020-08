Ronnenberg

Das größte Problem in den Ronnenberger Kindertagesstätten ist die Akustik. Der Lärmpegel ist auf Dauer besonders für die Erzieher belastend. Darum hat die Stadt nun angefangen, in diverse Räumen und Hallen Schallschutzelemente einzubauen. „Eigentlich steht der Plan schon seit ein paar Jahren“, berichtet Marcel Günther vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung. „Aber wir sind nun mal nicht so viele Ingenieure.“ Umso größer sei nun die Freude, dass die Renovierungen endlich an Fahrt aufnehmen.

In sechs Einrichtungen werde im Laufe der nächsten Jahre etwas passieren, sagt Günther. Derzeit laufen schon Arbeiten in drei Kindertagesstätten in Ronnenberg und Empelde – in der Kita Hirtenstraße, der Kita Inkitaro am Wischacker und der Kita Regenbogen am Weetzer Kirchweg. Und das, obwohl in den letzten beiden bereits der Regelbetrieb wieder läuft.

Anzeige

Renovierung kommt trotz Regelbetriebs voran

Es funktioniere trotzdem gut, meint Sabrina Bischoff, die Einrichtungsleiterin von Inkitaro in Empelde. Die Beleuchtung wurde erneuert, es wurde gestrichen, und in drei von fünf Räumen seien bereits Deckenelemente für eine bessere Raumakustik eingebaut worden. „Ein bisschen was bringt das schon“, sagt Bischoff.

Weitere NP+ Artikel

Doch sie freue sich vor allem auf die Prallschutzwände, die in den nächsten Wochen vom Boden bis in 1,40 Meter Höhe angebracht werden. „Das ist so ein filzbeschichteter Schaumstoff, dann hallt es weniger. Vor allem für die Erzieher ist das wichtig“, erklärt Günther. Der Schaumstoff solle auch in der Halle der Kita installiert werden, sagt der Bauingenieur. Denn da sei es häufig besonders laut. Für die Schallschutzmaßnahmen in der größten Ronnenberger Einrichtung sind 40.000 Euro eingeplant.

In der Kita Regenbogen in Ronnenberg werden die Akustikmaßnahmen etwa 30.000 Euro kosten. Begonnen wurde auch dort bereits mit einigen Wand- und Deckenelementen. Vor allem das Atrium sei eine Herausforderung, sagt der Bauingenieur. Dort sei der Nachhall besonders stark. Weiterhin hat die Stadt 50.000 Euro für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Einrichtung ausgegeben. „Die liegt bereits und wird in den kommenden Wochen dann auch angeschlossen“, erläutert Günther.

Die wohl teuerste Maßnahme: Auf dem Dach der Kita Regenbogen hat die Stadt für 50.000 Euro eine Fotovoltaikanlage installiert. Quelle: Janna Silinger

Stadt nutzt derzeit Schließzeit in der Kita Hirtenstraße

Für den Schallschutz in der Kita Hirtenstraße in Empelde sind laut Günther 25.000 Euro eingeplant. Dort werde momentan noch die Schließzeit genutzt. „Die Elektriker sind gerade fleißig am Arbeiten.“ Bevor auch dort demnächst der Schallschutz angebracht und die Decken erneuert werden, müssten nämlich mehr Steckdosen angeschlossen werden. „Sonst müsste hinterher die Schutzwand wieder aufgerissen werden.“ Bis zum 24. August sei das aber alles zu schaffen.

Auf lange Sicht sollen auch anderen Einrichtungen auf Vordermann gebracht werden, darunter die Kita Ententeich mit 25.000 Euro sowie die Kitas Ronnenberg 3 und Benthe mit jeweils 35.000 Euro. Die Pläne für die Einrichtungen sehen ähnlich aus. „Auch dort muss die Akustik verbessert werden“, sagt Günther. Im Herbst geht es in Benthe weiter mit den Bauarbeiten.

Von Janna Silinger