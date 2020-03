Stadt und Unternehmer schärfen Bewusstsein für den Equal-Pay-Day

Ronnenberg

Der sogenannte Equal-Pay-Day markiert symbolisch den Tag der Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Von Jahresanfang bis zum 17. März müssen Frauen theoretisch umsonst Arbeiten, weil sie aufs Jahr gesehen weniger Lohn erhalten als Männern. Früher sei dieser auf den 21. März gefallen, erinnert sich Lara Carolin Sindt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ronnenberg. Im vergangenen Jahr war es der 18. März. Und auch, wenn sie vermutet, dass die erneute Verbesserung nur mit dem Schaltjahr zusammenhängt, sieht Sindt eine gute Entwicklung. „Die Tendenz ist positiv“, stellt sie fest.

Symbolische Aktion heimischer Betriebe

Mit einer eigenen Aktion will sich die Stadt an dem international, aber auch bundesweit von vielen Kommunen begleiteten Equal-Pay-Day beteiligen. Dazu haben sich einige Vertreter der heimischen Wirtschaft zusammengefunden, um mit einer symbolischen Aktion auf die Benachteiligung der Frauen aufmerksam zu machen.

Die durchschnittliche Lohnlücke zwischen Männern und Frauen beträgt laut Statistischem Bundesamt in Deutschland derzeit rund 21 Prozent. Die teilnehmenden Betriebe gewähren, um auf diese Diskrepanz hinzuweisen, am 17. März auf ausgewählte Produkte Rabatte in genau dieser Höhe. Sindt begrüßte wenige Tage vor der Aktion gemeinsam mit Bürgermeisterin Stephanie Harms und Wirtschaftsförderer Torsten Jung Vertreter der Firmen im Rathaus und bedankte sich im Namen der Verwaltung für deren Einsatz.

Problem ist nicht in den Köpfen der Menschen angekommen

Unter den teilnehmenden Firmen sind einige „Wiederholungstäter“. Aus dem vergangenen Jahr fehlen lediglich drei Unternehmer, die inzwischen ihren Betrieb aufgegeben haben oder dies in Kürze tun werden. Mit dabei sind aber: Lesen-Schreiben-Schenken Plumhoff, das Diakonielädchen Kids und zum ersten Mal das Sportparkrestaurant in Empelde, Möhrle’s Bioladen in Benthe sowie die ViTecco GmbH, die Fleischerei Knigge und ebenfalls erstmals Der Buchfink in Ronnenberg.

Eine besonders spürbare Resonanz habe er im vergangenen Jahr nicht erfahren, meint Gunnar Eicke von der ViTecco GmbH. „Wir glauben aber daran, dass sich das etablieren wird.“ Für Claudia Hüper von der Firma Plümhoff waren die Ersten Erfahrungen sogar noch extremer: „Ich musste den Kunden erklären, worum es bei der Aktion geht“, sagt sie. Das Bewusstsein um die Lohnlücke habe sich noch längst nicht in den Köpfen der Menschen verankert.

Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie dem Rabatttag in heimischen Unternehmen möchte Sindt gemeinsam mit den Unternehmern dazu beitragen, dass dieses Bewusstsein in der Zukunft geschärft wird.

Von Uwe Kranz