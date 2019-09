Empelde

Elterntaxis sind an allen vier Grundschulen im Stadtgebiet Ronnenberg ein anhaltendes Problem. Viele Versuche, die Väter und Mütter dazu zu bringen, ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen oder sich zumindest im Bereich der Schulen an die Verkehrsregeln zu halten, liefen weitestgehend ins Leere. Für die Theodor-Heuss-Schule in Empelde macht die CDU-geführte Gruppe im Rat nun wieder einen neuen Vorstoß. Ein Antrag, über den der Ausschuss für Stadtplanung am Mittwoch, 4. September, entscheiden soll, setzt auf eine Einbahnstraßenregelung oder eine zeitweise Sperrung der Barbarastraße.

In dieser Sitzung soll der Ausschuss auch die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die neue Grundschule Auf dem Hagen beschließen. Zeitgleich mit der neuen Grundschule soll auch der Erweiterungsbau der Marie Curie Schule für die fünften und sechsten Klassen entstehen. Gemeinsam führen diese Bauten täglich Hunderte zusätzliche Schüler in den Bereich am Sportpark. Ein Konzept, wie die zu erwartenden Verkehrsströme geleitet werden, hat die Stadt indes noch nicht.

Hochbau der Schulen hat Priorität

Aus Sicht der Verwaltung liegt die Priorität in der Planung zunächst beim Hochbau der beiden Schulen. Diesbezüglich hat das Planungsbüro für beide Neubauten die Vorentwürfe inzwischen vorgelegt. Darin enthalten sind Lehrerparkplätze für die Grundschule entlang der Straße Auf dem Hagen. Die Schüler der Klassen 1 bis 4 sollen dagegen wie die der Marie Curie Schule über die Straße Am Sportpark den Unterricht erreichen.

Engstelle: Auch in Richtung Unterführung wird einseitig geparkt. Quelle: Uwe Kranz

Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler sieht indes die Notwendigkeit, ein Verkehrskonzept zu erstellen. „Wir werden nicht umhinkommen, uns grundlegende Gedanken zu machen“, sagt er. Mit dem Auto erreichen die Schüler und Lehrer derzeit die Marie Curie Schule (MCS) durch die Bahnunterführung oder über die Straße Am Wischacker. Beide Zufahrten sind allerdings teilweise einseitig beparkt, was die Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge zu Stoßzeiten deutlich erschwert. Zudem liegt der spätere Zugang zur Grundschule möglicherweise im Bereich des Sportparkrestaurants und damit in einer Sackgasse. Auch für die dort wegen des Erweiterungsbaus der MCS wegfallenden Parkplätze ist eine Ersatzfläche noch nicht endgültig festgelegt worden.

„Kids-and-Ride-Zone“ könnte die Lösung sein

Die Problemstellung ist den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung bewusst. Zehler regt zudem die Planung einer sogenannten „Kids-and-Ride-Zone“ an. Dort sollen Eltern in einem möglichst fließenden Ablauf und ohne spürbare Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer ihre Kinder in Schulnähe absetzen können. Möglicherweise müsse es im Bereich der Schulen auch zu „baulichen Umgestaltungen“ kommen, erklärt der Fachbereichsleiter. Die Überlegungen diesbezüglich seien aber noch nicht auf den Punkt gebracht.

Engstelle: Wechselseitiges Parken bremst den Verkehr in der Straße Am Wischacker aus. Quelle: Uwe Kranz

An der Theodor-Heuss-Schule zeigt sich mit dem neuen Schuljahr indes ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen das morgendliche Elterntaxi-Chaos: Schulleiterin Andrea Schirmacher hat im neuen Jahrgang einige engagierte Eltern ausgemacht. Möglicherweise bekommt dadurch der im vergangenen Jahr gescheiterte Laufbus eine zweite Chance.

Von Uwe Kranz