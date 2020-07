Ronnenberg

Viele Einwohner Ronnenbergs sind zurzeit mit dem Fahrrad statt mit Auto, Bus oder Bahn unterwegs. Das zeigte sich auch beim Stadtradeln vom 7. bis zum 27. Juni. „Die Menschen haben das Rad mehr genutzt als in der Vergangenheit. Allein im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung von etwa 150 Prozent“, sagte Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie der Stadt Ronnenberg, mit Blick auf die Auswertung, die jetzt vorliegt.

Viele Menschen aufs Rad umgestiegen

Insgesamt nahmen 380 Radfahrer am Stadtradeln teil. Sie schafften im Zeitraum von rund drei Wochen 87.000 Kilometer – das sind rund 30.000 mehr als 2019. Die Zahl der Gruppen, die an der Aktion teilnahmen, stieg von 17 auf 30. Ein Radler legte allein sogar 2118 Kilometer zurück. Viele Menschen seien wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus aufs Rad umgestiegen, sagte Unterricker bei der Analyse der Ergebnisse. „Es waren viele Freizeitradler dabei sowie Schüler und Lehrer.“ Allein von der Marie-Curie-Schule in Empelde nahmen 173 Freiwillige teil und radelten für Ronnenberg. Somit erreichten Lehrer und Schüler zusammen 22.580 Kilometer bei.

Die Stadt Ronnenberg plant mehrere Projekte in ihrem Gebiet, die das Radfahren fördern sollen. Im Bereich des oft stark frequentierten Netto-Markts an der Normannischen Straße will die Stadtverwaltung überdachte Fahrradstellplätze einrichten. Wann das Vorhaben umgesetzt wird, ist aber noch unklar.

Zuständige Personen schwer erreichbar

Ebenfalls noch nicht fest steht, wann der S-Bahnhof in Weetzen aufgewertet wird. Die Park-and-ride-Anlage am Bahnhof ist bei Fahrradfahrern beliebt. Allerdings werden die Räder dort häufig beschädigt. Die Stadt setzt sich daher dafür ein, dass auf dem Gelände eine abschließbare Sammelanlage installiert wird.

„Vermutlich klappt es mit der Realisierung erst im nächsten Jahr“, sagt Unterricker. Sie stehe mit der Deutschen Bahn in Kontakt. „Aber es ist nicht einfach, an die richtigen Leute ranzukommen.“ Die eine Abteilung sei für die Liegenschaft, eine andere für die Technik und die nächste für den Park-and-ride-Bereich zuständig. „Wir bleiben dran. Zunächst muss ja auch geklärt werden, wo der Platz für die Fahrradboxen hinkommt“, sagt die Teamleiterin.

Neue Fahrradbügel für Betriebe Die Stadt Ronnenberg hat von der Region Hannover 200 Fahrradbügel erhalten. „Die Bügel können wir für Betriebe nutzen, die ihren Kunden solche Abstellflächen bieten wollen – aber im öffentlichen oder halböffentlichen Raum, nicht in einem privaten Innenhof“, sagt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie der Stadt Ronnenberg. Die Bügel sind bereits geliefert und befinden sich nun auf dem Gelände des städtischen Bauhofs. Betriebe, die Interesse an Fahrradbügeln haben, können sich per E-Mail an oekologie@ronnenberg.de oder per Telefon unter (0511) 46 00 351 melden. hg

Von Stephan Hartung