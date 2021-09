Ronnenberg

Ganz klar ist die gesetzliche Regelung nicht, wenn es um Schottergärten geht. Die niedersächsische Bauordnung will die Steinwüsten auf Baugrundstücken verhindern, ist in der Definition aber nicht ganz eindeutig. Trotzdem geht die Landeshauptstadt Hannover jetzt gegen die Besitzer solcher Steingärten vor, auch andere Kommunen wie Burgdorf und Hemmingen. In Ronnenberg fehlt für ein entschlossenes Vorgehen offenbar eine ausreichende personelle Ausstattung in der Verwaltung.

Nach Expertenmeinung erwarten viele von einem Schottergarten weniger Arbeit, da Rasenmähen, Gießen und Unkrautjäten vermeintlich wegfallen. Das trifft aber höchstens für einen gewissen Zeitraum zu. Herabfallende Blätter und Staub bilden im Laufe der Zeit einen Nährboden zwischen den Steinen etwa für Moose und Rotklee. Der Garten kann später oft nur mühsam von Unkräutern gesäubert werden. Die Steine müssten gewaschen werden.

Flächen sollen gärtnerisch gestaltet werden

Die Bauordnung des Landes sieht allerdings lediglich vor, dass Flächen, die nicht als Wege oder Stellflächen genutzt werden, gärtnerisch gestaltet werden, sodass das Grün darauf überwiegt. Das lässt einiges an Interpretationsspielraum zu. Über das optische Erscheinungsbild der Schottergärten lässt sich streiten, nicht aber darüber, dass die häufig unter den Steinen verlegte Folie den Boden ähnlich versiegelt wie eine betonierte oder gepflasterte Fläche. Bei Starkregen kann das Wasser nicht versickern und die Kanalisation wird möglicherweise überfordert.

Auch für das Bienensterben werden die Schottergärten mitverantwortlich gemacht. „Da summt nichts mehr“, stellte der Ronnenberger Wildbienenexperte Gerhard Hermann in diesem Zusammenhang einmal fest. Neben der Artendiversität wird aber auch die Bodenqualität in Mitleidenschaft gezogen. Die Vielzahl der Steinflächen tut ihr Übriges.

Kommunen setzen zunächst auf Aufklärung

Die umliegenden Kommunen setzen zunächst auf Aufklärung. Wie die Region hat auch die Stadt Hannover einen Flyer aufgelegt, der über die Nachteile und die Rechtslage von Schottergärten informieren soll. Ein solcher soll auch in Ronnenberg in den kommenden Monaten mit Unterstützung der Ortsräte an die Hauseigentümer verteilt werden, berichtet Andrea Unterricker, Teamleiterin Klimaschutz und Umwelt in der Verwaltung. „Die Menschen sind schwer zu überzeugen“, stellt sie jedoch ernüchtert fest.

Auch eine stärkere Aufklärung für Bauherren bei Neubauten sei eine praktikable Maßnahme, sagt Unterricker, die sich aber nicht vorstellen kann, dass die Stadt mithilfe von Kontrollen der Baugebiete gegen die Schottergärten vorgehen wird. Andere Kommunen hätten dafür extra Mitarbeiter eingestellt. „Eine solche Person haben wir nicht“, sagt Unterricker. Die Mitarbeiter der Bauaufsicht müssten zudem in erster Linie Bauanträge bearbeiten.

Alternativen: Blühflächen, Staudenbeete oder Bodendecker

Auch Beratungen, wie aus Schottergärten wieder Grünflächen werden können, könne die Stadt aus diesem Grund nicht anbieten – höchstens in Einzelfällen ein paar Tipps geben. Als Alternative zu den Steinwüsten empfiehlt die Teamleiterin Blühflächen, Staudenbeete oder die etwas pflegeleichteren Bodendecker.

Die Stadt hat aber auch noch ein anderes Problem mit Schottergärten: Auch einige städtische Flächen sind auf diese Weise gestaltet. Gott sei Dank seien dies nicht so viele, wie Unterricker feststellt. „Da müssen wir rangehen“, sagt sie. „Wir müssen ein Vorbild sein.“ Allerdings könne das nur sukzessive geschehen. Denn auch der Bauhof klagt immer wieder über Überlastung – gerade was die Grünpflege angeht.

Von Uwe Kranz