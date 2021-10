Empelde

Im Niedersächsischen Museum für Kali- und Salzbergbau in Empelde haben Vertreter der beiden Städte Ronnenberg und Ronneburg am Mittwochabend den Neubeginn ihrer zuletzt seit einigen Jahren vernachlässigten Partnerschaft gefeiert. Genau 30 Jahre nach dem Beginn wurde zum Auftakt in Empelde eine Ausstellung des Bergbauvereins Ronneburg eröffnet. Anlässlich der neuen Bilderschau über den einstigen Uranabbau im Gebiet von Thüringen versprachen Vertreter beider Kommunen, ihre Bemühungen um Partnerschaftsaktionen wieder erheblich auszubauen.

Die große Bedeutung des Neubeginns wurde auch angesichts der unerwartet großen Besucherzahl unterstrichen. „Ich bin überrascht, wie stark das Interesse ist“, sagte der Vorsitzende des Museumsvereins, Otmar Haas, in seiner Begrüßung. Zur Ausstellungseröffnung mit dem Besuch einer Delegation aus Ronneburg hatten sich 50 Gäste angemeldet – darunter zahlreiche Vertreter aus Rat und Verwaltung der Stadt Ronnenberg, aus dem Jugendparlament sowie aus Vereinen und Heimatmuseen, aber auch interessierte Bürger. Nicht zuletzt wegen der feierlichen Begegnung anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft hatte das Kalimuseum zum allerersten Mal seit dem Beginn der Corona-Krise seine Räume wieder geöffnet.

Gerd Kuchenreuther (links) führt Besucher durch die Ausstellung. Quelle: Ingo Rodriguez

Im Mittelpunkt des Treffens standen aber zunächst weniger die Ausstellung und die Fortschritte bei der Modernisierung des Bergbaubaumuseums. Vielmehr war es Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff, die damit begann, die Ausstellung als Initialzündung für die Wiederbelebung der Partnerschaft hervorzuheben. Dem Bergbauverein Ronneburg sei als neuer Kooperationspartner des Kalimuseums in Empelde für die Ausstellung sehr zu danken. „Städtepartnerschaften hängen immer mehr an Personen als an kommunalen Verwaltungen“, begrüßte sie den Schritt zur neuen Kooperation. Dies sei eine gute Grundlage, um die freundschaftlichen Kontakte wieder aufleben zu lassen, sagte Leutloff und sprach eine Einladung zum Gegenbesuch für das nächste Jahr aus.

„Ich halte Städtepartnerschaften für nötiger als je zuvor“

Um die Bedeutung des Neubeginns zu unterstreichen, war außer Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms auch der frühere Stadtdirektor Bernhard Lippold gekommen. Er berichtet als Zeitzeuge und Initiator der Städtepartnerschaft von den Anfängen. Lippold war nach dem zweiten Weltkrieg mit seiner Familie aus Ronneburg im ostdeutschen Thüringen geflüchtet, bei Familienangehörigen in Göxe untergekommen und 1981 schließlich Stadtdirektor in Ronnenberg geworden. Er war der Impulsgeber für die Städtepartnerschaft nach dem Fall der Mauer.

Bernhard Lippold erinnert an die Anfänge. Quelle: Ingo Rodriguez

Wichtiger Baustein der Verbindung sei bis zum Jahr 2014 mehr als zwei Jahrzehnte lang ein Jugendcamp mit Teilnehmern aus Ronnenbergs Partnerstädten Ronneburg, Duclair in Frankreich sowie Swarzedz in Polen gewesen, berichtete Lippold. Das Interesse an dem internationalen Zeltlager habe schließlich bei den jungen Leuten nachgelassen. „Die Meinung, dass ein derartiges Treffen im vereinten Europa überholt sei, teile ich jedoch nicht. Gerade vor dem Hintergrund jüngerer Entwicklungen in Europa halte ich Städtepartnerschaften für nötiger als je zuvor“, sagte Lippold.

Ausstellung soll Interesse an Ronneburg wecken

Neues Interesse bei jungen Leuten erhoffen sich beide Städte auch von der Ausstellung. Immerhin verbinde Ronneburg und Ronnenberg auch eine gemeinsame Bergbauvergangenheit, erläuterte Haas den Hintergrund der neuen Kooperation mit dem thüringischen Bergbauverein. Im Gebiet rund um das ostdeutsche Ronneburg war von 1951 bis 1990 in der Zeit des Kalten Krieges auf Anordnung der damaligen Sowjetunion Uranerz für die Produktion von Atomwaffen abgebaut worden. Darüber informierte Gerd Kuchenreuther aus Ronneburg bei einem Rundgang.

Interessierte Besucher können sich die Schautafeln im Kalimuseum sonntags von 10 bis 14 Uhr anschauen – kostenlos und mit dem Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung oder -Genesung.

Von Ingo Rodriguez