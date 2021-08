Ronnenberg

Die Spielplätze in Ronnenberg sind gut besucht. Gerade zu Corona-Zeiten bietet es sich für die Kinder an, dort an der frischen Luft zu rutschen, zu schaukeln oder zu buddeln. Dass nicht nur Kinder großes Interesse daran haben, solche Plätze zu erhalten und weiter zu verschönern, zeige sich an der extrem guten Bürgerbeteiligung in den vergangenen Monaten, von der Andrea Unterricker berichtet. Die Leiterin des städtischen Teams für Ökologie erzählt von vielen Ideen aus der Bevölkerung.

„Wir machen das schon seit Jahren so, dass wir die Nutzer beteiligen“, erklärt sie. Seit Corona würde da auch vieles online laufen statt vor Ort. Doch auch das werde gut angenommen. „Auch kleine Kinder melden sich und erzählen, was für Geräte sie sich so wünschen“, sagt Unterricker. Natürlich könne nicht immer alles umgesetzt werden, stellt sie klar. Die Standard-Geräte – Rutsche, Klettergerüst, Schaukel – seien jedoch in der Regel auf allen Spielplätzen vorhanden.

Oktober 2020: Der Ortsbürgermeister, Thomas Bensch (von links), Vanessa Seewöster und Andrea Unterricker, beide von der Stadt, präsentieren mögliche Vorgehensweisen beim Spielplatz an der Bröhnstraße in Weetzen. Viele Interessierte kamen damals vorbei, um mitzureden. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Stadt bemüht sich um Barrierefreiheit

Zudem sei die Stadt bemüht, die meisten Areale barrierefrei zu gestalten. Das bedeutet nicht gleich, dass die Plätze inklusiv sind, aber zumindest ist ein Großteil der Spielgeräte mit einem Rollstuhl oder einem Rollator erreichbar, sodass Begleitpersonen den Kindern behilflich sein können. „Auch das geht aber nicht überall, zum Beispiel gibt es ja auch immer Flächen mit Sand“, erklärt Unterricker. Doch sie versichert: Die Stadt habe Inklusion stets im Blick. Auch Nachhaltigkeit spiele in der Gestaltung mehr und mehr eine Rolle. Möglichst viel Holz, wenig Kunststoff, viel Grün, wenig Stein soll es auf den Plätzen geben.

Ein aktuell diskutiertes Thema sind inklusive Spielgeräte. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch ein Kind, das in seiner Mobilität eingeschränkt ist, Geräte nutzen kann. „Das Problem ist dabei allerdings, dass solche oft extrem teuer sind“, sagt Unterricker. Natürlich wäre es wünschenswert und wichtig, niemanden auszugrenzen und für alle etwas bereitzuhalten, stellt sie klar. Doch es müsse vorher sichergestellt werden, dass die Geräte dann auch wirklich genutzt würden. „Es ist ja in Ronnenberg nicht wie in Hannover, wo Tausende Kinder einen Spielplatz nutzen. Manchmal sind es hier nur 20 oder 30 aus der Nachbarschaft“, erklärt sie.

Umfrage startet im Herbst

Um diesem Thema nun nachzugehen, soll im Herbst eine Umfrage bei den Bürgern durchgeführt werden, die den Bedarf nach inklusiven Spielgeräten ermittelt. Dadurch würde man erfahren, in welchen Quartieren die Nachfrage besonders hoch sei, und man könne konkreter planen, sagt Unterricker.

Momentan bemüht sich die Stadt um den Spielplatz an der Robert-Koch-Straße in Empelde. „Dort haben wir eine Doppelrutsche für kleinere Kinder eingebaut“, erzählt Unterricker zufrieden. Gerade sei auch ein großes Seilspielgerät in der Ausschreibung. Das alte war nicht mehr zulässig, weil es Sicherheitsbedenken gab. Deshalb wurde es abgebaut.

Auch eine Spielanlage mit Rutsche und Turm wurde entfernt. „Das Holz war zum Teil morsch“, berichtet Unterricker. Und auch bei diesem Areal lief es gut mit der Bürgerbeteiligung, ergänzt sie. Nun hofft Unterricker, dass der Platz noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. „Derzeit gibt es allerdings Lieferengpässe, und es kann bis zu 20 Wochen dauern, bis ein Spielgerät kommt“, sagt sie.

Von Janna Silinger