Während draußen die Bagger das Außengelände bearbeiten, hat die Arbeit im Sozialberatungszentrum im KSG-Haus längst begonnen. In nur einer Woche haben die drei städtischen Mitarbeiterinnen den Wechsel aus dem Seegrasweg vollzogen – und schon viele Neugierige angezogen.

Julia-Carmen Teupe sitzt an ihrem Schreibtisch in Erwartung des nächsten Kunden, während im Hintergrund die Arbeiten am Außengelände weitergehen. Quelle: Uwe Kranz