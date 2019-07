Ronnenberg - SoVD und Borussia wollen den Karneval zurück nach Empelde holen Die letzte Karnevalssitzung in Empelde gab es vor rund 40 Jahren: Nun planen zwei Vereine ein Comeback. Den Veranstaltern geht es um mehr als Narretei, sie wollen den Unternehmungsgeist der Empelder wecken.

Die Leinespatzen gehören zu den großen und traditionsreichen Karnevalsvereinen in Hannover. Sie traten bereits in den Siebzigerjahren in Empelde auf. Nun ist das Comeback geplant. Quelle: Rainer_Droese