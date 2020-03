So lernt sich ein Storchenpaar in Vörie kennen

Vörie

Ein sehr stimmungsvolles Bild ist unserem Leser Manfred Vollmer am Ortseingang von Vörie gelungen. Offensichtlich drehte sich das Miteinander der beiden Störche auf dem Nest, das der Nabu-Ortsverband dort vor drei Jahren installiert hat, im Licht der untergehenden Sonne um die Familienplanung von Meister Adebar.

Die Störchin, die unten im Nest steht, öffnet ihren Schnabel – möglicherweise als Reaktion auf die Annäherungsversuche des Storches, der bei ihr landet. Wie ihre Antwort darauf ausgefallen ist, ist nicht überliefert. Davongeflogen ist sie allerdings nicht.

Vagabund kommt ursprünglich aus Northeim

Hoch hinaus: Die beiden Störche nähern sich an. Quelle: Manfred Vollmer

Klar ist hingegen, dass es sich bei dem männlichen Storch um einen wahren Vagabunden handelt. Geschlüpft ist der Vogel mit der Ringnummer DEW 6T811 im Jahr 2017 in Northeim-Wiebrechtshausen. Dort wurde ihm auch der Ring angelegt. Er treibt sich allerdings schon seit einiger Zeit in der hiesigen Umgebung herum. So wurde er auf dem Nest beim Rittergut Bredenbeck gesichtet. Er hat auch versucht, in Alt-Laatzen mit der dortigen Störchin anzubandeln. Und auch in Wilkenburg und Schloß Ricklingen ist der Umtriebige bereits beobachtet worden.

Kommt es zu Revierkämpfen?

Die Storchenfreude des Nabu sind derweil gespannt auf die weitere Entwicklung. Denn nicht auszuschließen ist, dass der Storch aus dem vergangenen Jahr, der die Ringnummer DEW 4T006 trägt, bis Ende März oder Anfang April noch aus Afrika zurückkehrt. Dann könnte es auf dem Vörier Nest noch zu einem erbitterten Revierkampf zwischen zwei Vagabunden kommen.

Von Uwe Kranz