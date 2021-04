Empelde

Wie kann ein Verein während der Pandemie mit seinen Mitgliedern in Kontakt bleiben? Dieses und andere Themen haben in den vergangenen neun Monaten den Alltag von Catalin Keese bestimmt. Die 19-jährige Empelderin absolvierte ein verkürztes Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) – zum einen Teil bei den Handballern des TuS Empelde, zum anderen beim Stammverein von Hannover 96. „Ich habe mir meine Arbeitszeiten mit beiden Kooperationspartnern aufgeteilt“, erzählt sie. Morgens unterstützte sie die 96er, und nachmittags half sie beim TuS mit.

Im Homeoffice fehlt der persönliche Kontakt

Natürlich hatte sich Catalin Keese ihr FSJ ganz anders vorgestellt. Vor allem während der Zeit von November bis Februar, die sie pandemiebedingt im Homeoffice verbrachte, vermisste sie den Kontakt zu den Kindern „und die netten Gespräche mit den Eltern“, erzählt sie. „Ich hatte trotz allem ein superschönes und spannendes Jahr, das ich nie vergessen werde.“

So ganz neu ist Catalin Keese nicht in der Vereinsarbeit, vor allem bei den Empelder Handballern. „Gemeinsam mit meinem Bruder Marc leite ich das Training bei den Minis“, erzählt sie. Was mit einer Handvoll Jungen und Mädchen begann, hat sich unter der Leitung der Geschwister zu zwei Mannschaften mit heute insgesamt 27 Kindern entwickelt. Nachwuchsgewinnung steht ganz oben auf Keeses Agenda.

Eigenständiges Arbeiten prägt für das weitere Leben

Neu für die junge Frau waren die Phasen bei Hannover 96, in denen sie mit eigenen Projekten betraut wurde. „Von dem selbstständigen Arbeiten, Planen und Vorbereiten von Veranstaltungen werde ich in meinem weiteren Leben noch profitieren“, ist sie sich sicher. Keese ist noch immer fasziniert von der guten Teamarbeit, vor allem während eines Sommerferiencamps im hannoverschen Vereinssportzentrum, wie sie berichtet. Gemeinsam mit drei anderen FSJlern und weiteren jungen Übungsleitern habe sie dort jeden Tag neue Aktionen erarbeitet – die richtige Umgebung für eine echte Teamsportlerin wie Catalin Keese. „Das hat wirklich viel Spaß gemacht“, sagt sie.

Catalin Keese packt während ihrer FSJ-Zeit Weihnachtspäckchen für die Nachwuchssportler. Quelle: privat

Aber auch die Einblicke in die „trockene“ Vereinsarbeit kamen bei 96 nicht zu kurz. „Ich habe die Mitgliederbetreuung, Büroarbeit und Marketing-Abteilung kennengelernt“, erzählt sie. Zudem betreute sie bewegte Kita-Stunden und leitete eigenständig Babykurse an. Im Homeoffice entwickelte sie dann Spielideen, um den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten. „Das gestaltete sich allerdings etwas schwierig, es nahmen nur wenige Kinder teil“, berichtet sie.

Mitgliederbindung ist während der Pandemie schwierig

Das Thema beschäftigte allerdings auch sie und ihren Bruder mit ihren Mini-Handballern. Die Idee: „Wir haben kleine Weihnachtsgeschenke gepackt und in der Weihnachtszeit an die Kids verteilt. Sowohl wir als auch die Kinder und Eltern haben sich riesig gefreut“, erzählt Keese. Im eigenen Verein ging die 19-Jährige vor allem Jugendleiterin Angelika Wiegand zur Hand, von der sie auch die nötige Unterstützung bei ihrem FSJ-Projekt, einem dreitägigen Handballcamp in der Ballsporthalle an der KGS, erhielt.

Ganz nebenbei legte Keese nach einem Onlinekurs die theoretische Prüfung zur Handballtrainer-C-Lizenz ab, trainierte, wenn möglich, ihre Minis und unterstützte das Training der weiblichen C- und D-Jugend. Auch bei der Abnahme der Sportabzeichen, an der der Handballnachwuchs des TuS im vergangenen Sommer in großer Anzahl teilnahm, war sie aktiv beteiligt. Und als gar kein Handball mehr erlaubt war, leitete sie gemeinsam mit ihrem Bruder Marc das alternative Athletiktraining.

„Alles in allem haben wir das Beste aus meinem freiwilligen sozialen Jahr gemacht“, sagt sie. „Ich habe sehr viel Neues gelernt und nehme vieles für meinen weiteren Lebenslauf mit.“ Jetzt hofft sie, dass sie ihre Handball-Minis nach der Pandemie möglichst vollzählig wieder für ihren Sport begeistern kann.

Von Uwe Kranz