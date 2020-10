Ronnenberg

Die Begeisterung war ihm anzumerken. Aber auch seine Emotionen. „Ich habe Sabine Murza in Hannover beim Kleinen Fest im Großen Garten gesehen. Schon nach dem ersten Lied war mir klar, dass ich sie für uns buchen will“, sagte Henrik Walde, Chef der Lütt Jever Scheune, als er auf der Bühne stand und die Künstlerin ankündigte, die unter dem Namen Murzarella auftritt. Eineinhalb Stunden später hatte er im Gespräch Tränen in den Augen. „Wir haben alle Angst, dass das hier bald nicht mehr möglich ist“, sagte er.

Zum ersten Mal wieder eine Show drinnen

Die Emotionen des Veranstalters haben einen Grund. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie fand wieder im Innenraum der Lütt Jever Scheune eine Show statt – und angesichts steigender Infektionszahlen weiß niemand, wie lange in der Wintersaison noch gespielt werden kann. Die behördlich erlaubten 50 Personen sahen nun das Programm „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ von Murzarella. Und die Künstlerin aus Baden-Baden hatte sogar einen doppelten Auftritt, stand am späten Nachmittag und am Abend auf der Bühne.

Die Kanalratte Kalle und Sabine Murza freuen sich, dass sie von Henrik Walde eine kleine Erfrischung nach Showende erhalten. Quelle: Stephan Hartung

Zwischendurch bekam sie eine 90-minütige Pause – in der das vorherige Publikum die Scheune verlassen musste, bevor die Zuschauer für die zweite Show eintrafen. In dieser Ruhephase sprach sie auch über die ungewohnte Situation. „Das ist alles ganz anders. Normalerweise beendet man die Show und ist dann fertig. Jetzt muss man nach dem ersten Auftritt runterkommen, das eigene Adrenalin aber wieder für den zweiten Teil hochfahren“, sagte Sabine Murza, die bundesweit auf Tour ist und in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise abgeräumt hat. Und es sei nicht nur die Belastung für den Kopf, sondern auch für ihre Stimmbänder. „Denn ich spiele jetzt zwar zwei kurze Shows, in der Summe sind das aber 45 Minuten mehr als bei einem einzelnen Auftritt.“

Anstrengung für die Stimmbänder

Dass ihre Stimmbänder beansprucht werden, ist keine Überraschung. Denn was die Zuschauer von ihr geboten bekommen, ist ganz großes Kleinkunst. Bauchrednerin? Kennt man. Sängerin? Kennt man ebenfalls. Murzarella, früher Darstellerin in Musicals wie „Hair“ und „Evita“, kann aber alles auf einmal. Und das sogar in mehreren Stimmen, die sie ihren drei Puppen leiht. Ob es der Kakadu namens Dudu ist, die Buchhalterin Frau Adelheid oder die Kanalratte Kalle – die Puppen sprechen und singen, Murzarella gibt ihnen Stimme und Persönlichkeit.

Frau Adelheid ist Buchhalterin, kann aber erstaunlich gut singen. Quelle: Stephan Hartung

„Ich bin ausgebildete Sängerin und habe dann auch mal das Bauchreden gelernt. Man muss die Technik miteinander verbinden“, erklärt sie. Diese Verknüpfung gelingt ihr perfekt. Denn Kalle, ein großer Fan von Schalke 04, spricht nicht nur in bestem Ruhrpott-Slang („Hömma, dat sach ich dir, du Schneckchen!“), sondern singt dank Murza auch „Highway to Hell“ von AC/DC. Frau Adelheid hat den falschen Beruf gewählt, wie sich zeigt, als sie Marlene Dietrichs „Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ vorträgt. Und der freche Dudu („Du hast Orangenhaut!“) lässt es auf einen Gesangswettbewerb mit Murzarella ankommen, schmettert beispielsweise Helene Fischers „Atemlos“. Atemlos vor Lachen waren die Besucher des ersten Auftritts – die sich am liebsten die zweite Show auch noch angesehen hätten.

Von Stephan Hartung