Für jeden ein Käsebrot: Silvia Silvester organisiert die Blutspende in Weetzen

Die Platte ist mit Käsebroten schon gut gefüllt. Es ist kurz vor 16 Uhr. Die Helferinnen der DRK-Ortsgruppe in Weetzen sitzen schon seit einer guten Dreiviertelstunde an einem Tisch zusammen und schmieren Brote und Brötchen. „Die Blutspenden sind schon recht lange Tage“, sagt Silvia Silvester, eine von vier gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern der Gruppe. „Vor 20.30 Uhr gehen wir hier nicht raus.“

Die heiße Phase beginnt am Büfett

Gut 30 Minuten noch bis zum Beginn des Blutspendetermins – jetzt beginnt für die Helferinnen die heiße Phase. Zunächst bereiten sie noch das Büfett vor, mit dessen Hilfe die „Kunden“ später wieder zu Kräften kommen sollen. Es ist reichhaltig angerichtet. Neben Broten und Brötchen stellen die Frauen Salate, eine Suppe, Frikadellen, Kuchen, Tomate mit Mozzarella-Käse und diverse Getränke bereit. Es kommt auf Details an. „Soll ich die Brote nochmal durchschneiden? Die Leute wollen bestimmt lieber unterschiedliche Sorten essen“, mutmaßt Silvester und erntet Zustimmung der anderen Frauen.

Mit ihrem Tablett geht sie in den Flur des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Weetzen. Dort begutachtet sie die lange Tafel. „Hast du an das Salatbesteck gedacht?“, fragt sie Vorstandskollegin Diana Jäkel. Die Blutspende zu organisieren und zu betreuen, ist Sache des Führungsquartetts, auch wenn dieses ohne weitere Helfer natürlich aufgeschmissen wäre. Nicht jeder Griff sitzt perfekt, schließlich ist nur zweimal im Jahr Blutspende in Weetzen – einmal im Frühjahr, einmal im Herbst – aber im Grunde sind allen die Abläufe klar.

Die erste Spenderin wird wieder weggeschickt

Silvester checkt noch einmal die vorgedeckten Tische. Da steht überraschend eine Frau in der Tür. „Bin ich zu früh?“, fragt sie. Aber sie hat auch ein weiteres Problem: eine nur ein paar Tage zurückliegende Erkältung. Silvester begleitet sie in den Saal zu dem die Spendenaktion begleitenden Arzt. Der schickt die Frau nach Hause. Sicher ist sicher in diesen Tagen mit unsicherer Infektionslage.

Wo her kommt der Strom für die Lanpen? Ein Blick in den Sicherungskasten bringt keine Erhellung. Quelle: Uwe Kranz

„Wo soll das Kollapsbett stehen?“ Eine Frau aus dem medizinischen Team des DRK spricht Silvester an. Immer mal kommt es bei den Spendern zu leichten Kreislaufproblemen. Der Vorraum der früheren Kegelbahn erscheint Silvester der richtige Ruheplatz. Das Kollapsbett wird dort aufgestellt.

„Wir sind froh, dass wir die Räume hier nutzen können“, sagt Silvester beim Gang in die nahe liegende Küche. Anders als die Regenbogenschule sei hier alles barrierefrei, man könne vorhandenes Geschirr nutzen und müsse auch nichts schleppen, da alle Räume mit dem Geschirrwagen zugänglich sind. Dazu gibt es eine professionelle Spülmaschine in der Küche. Ein Überbleibsel des ehemaligen Gasthauses. Und Geschirr gibt es im Laufe des Tages genug. „Zwischen 40 und 50 Spender haben wir regelmäßig“, sagt Silvester zuletzt sei der Anteil der Erstspender sehr hoch gewesen.

Kleine Präsente für Erstspender

Diese bekommen von Silvester und ihren Helferinnen eine besondere Aufmerksamkeit. „Erstspender erhalten einen Kinogutschein. Alle fünf Spenden gibt es eine Flasche Sekt“, erklärt sie. Und für eine Tasche mit allerlei Leckereien muss man schon 25 Mal zur Spende kommen.

Kurz vor 16.30 Uhr ist das Büfett bereit. Zeit für die Generalprobe. Silvester fragt den Arzt und die vier Helfer der medizinischen Betreuung, ob sie noch vor Beginn der Aktion etwas essen wollen. Sie nehmen dankend an. Später sind sie es, die die Spender zwischen Anmeldung und Büfett im Saal durch die verschiedenen Stationen der Spende begleiten werden.

Die ersten Spender reihen sich jetzt vor der Anmeldung auf. Für Silvester und Co heißt es, den richtigen Moment zu finden, die Abdeckung der Platten abzunehmen. Dann gibt es eine Gelegenheit, kurz durchzuatmen. Später müssen sie das Büfett im Auge behalten und notfalls nachschmieren.

Was fehlt noch auf dem Büfett? Silvia Silvester (rechts) wagt einen prüfenden Blick. Quelle: Uwe Kranz

Der Blick in den Sicherungskasten bringt keine Erhellung

Wieder melden sich die Mediziner: Das Licht im Saal ist zu dunkel. Silvester eilt zum Sicherungskasten. Es folgt ein Blick hinein, der weder ihr noch dem Saal eine Erhellung bringt. Wie auf Bestellung steht mit einem Mal Gerd-Volker Weiden zwischen den Spendern. Der Hausmeister des Dorfgemeinschaftshauses kennt den Trick, wie man eine weitere Lampenleiste zum Leuchten bringt – und stellt sich anschließend wieder an die Reihe der Spender an.

Sein Blut und das der anderen Freiwilligen in Weetzen fließt in Behälter, die mit einem Antigerinnungsmittel versehen sind. Nach der Spende werden sie gekühlt verpackt und abends in die Blutbank nach Springe transportiert. Dort wird das Blut in verschiedene lebensrettende Bestandteile zerlegt und später den Bedürftigen zugeführt.

Silvester ist derweil auf dem Weg zu den Tischen, an denen gegessen werden darf. Sie setzt sich dazu, gießt Getränke ein, unterhält sich. „Dass man mit den Leuten auch einen Klönschnack hält, ist wichtig“, sagt sie. Als unsere Stunde vorbei ist, läuft die Blutspendeaktion auf vollen Touren. Die letzten Spender – an diesem Tag werden es 49 sein – kommen manchmal kurz vor Toreschluss. „Darüber ist man als Team nicht glücklich. Aber jede Spende zählt“, sagt Silvester. Weil jede Blutspende Leben retten kann.

