Die Situation ist ein seit Jahren bekanntes Problem in Empelde: Immer wieder muss die Polizei vor allem am S-Bahnhof und an der Stadtbahnendhaltestelle eingreifen, weil Jugendliche sich dort prügeln, Betrunkene randalieren, Fahrräder gestohlen, Autos aufgebrochen und Passanten überfallen werden. Nach einer Massenprügelei von Jugendlichen am S-Bahnhof und mehreren Einsätzen mit Polizeihubschraubern Ende Juli ist in dem Ronnenberger Stadtteil in jüngerer Vergangenheit offenbar vor allem das Sicherheitsgefühl älterer Menschen erheblich zurückgegangen. Das haben am Donnerstagabend die Mitglieder des städtischen Seniorenbeirates berichtet. Das kommunale Gremium will deshalb den bereits vor Jahren aufgelösten Präventionsrat wiederbeleben. In Kürze will der Seniorenbeirat diesem Wunsch mit einem Antrag an den Rat der Stadt Nachdruck verleihen.

„Von verschiedenen Senioren habe ich zuletzt schon mehrfach gehört, dass es vermieden wird, zu bestimmten Zeiten noch an bestimmten Ecken vorbeizugehen“, berichtete die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Doris Eickemeyer, im Ronnenberger Gemeinschaftshaus. Auch Beiratsmitglied Wilfried Breipohl hat von etlichen Beschwerden der Anwohner wegen der regelmäßigen Vorfälle in Empelde gehört. „Oft sitzen die jungen Leute vor allem an der Stadtbahnschleife rum, ohne etwas Böses zu tun. Aber sicher sein kann man sich da nie, deshalb fühle ich mich auch abends dort unwohl“, sagte Eickemeyer. Weil allein das Herumlungern aber nicht strafbar sei, habe die Polizei oft keine Handhabe, bestätigte Breipohl. Das subjektive Unsicherheitsgefühl bleibe deshalb.

Der Seniorenbeirat will das ändern und dafür alle Hebel in Bewegung setzen. Unter anderem wollen sich Mitglieder des Gremiums mit der Polizei beraten. Auf Anregung des Grünen-Ratsherrn Uwe Buntrock – er war der einzige Besucher der Sitzung – kam schließlich die Wiederbelebung des Präventionsrates zur Sprache. „Es kann ja keine Lösung sein, abends nicht mehr auf die Straße zu gehen“, sagte Buntrock.

Die Arbeit des Präventionsrates sei zwar vor Jahren „buchstäblich eingeschlafen“, berichtete der Grünen-Ratsherr. Ein Antrag des Seniorenbeirates auf Wiedereinführung wäre aber sicher eine geeignete Maßnahme, um eine Diskussion über mögliche Maßnahmen gegen die Sorgen und Ängste der Empelder Senioren in Gang zu bringen. Ein Präventionsrat sei ein geeignetes Instrument, um soziale Aspekte der Sicherheitsproblematik zu beleuchten.

Der Seniorenbeirat will deshalb in Kürze beim Rat der Stadt die Wiedereinführung eines Präventionsrates beantragen und dafür in den nächsten Tagen einen entsprechenden Entwurf formulieren. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms begrüßte die Initiative. „Das kann auf jeden Fall unsere städtischen Bemühungen unterstützen“, sagte sie. Die Stadt befinde sich wegen der jüngsten Vorfälle in Empelde bereits in enger Abstimmung mit der Polizei. Außerdem werde gemeinsam mit dem Team der Jugendpflege über eine notwendige Neuausrichtung der Jugendarbeit mit Streetworkern beraten.

Laut Harms war der Präventionsrat vor gut sieben Jahren aufgelöst worden, weil der zuständige Fachbereich der Stadtverwaltung keinen Bedarf mehr dafür gesehen hatte. Das Argument damals: Notwendige Aufgabenbereiche wie die Sozialberatung und die Flüchtlingsarbeit würden schließlich schon von der Stadtverwaltung übernommen. Nach den jüngsten Polizeieinsätzen in Empelde habe die Stadt nun ihre Bemühungen für mehr Sicherheit wieder ausgebaut. Über die Wiedereinführung eines Präventionsrates müsse jedoch letztlich der Rat der Stadt entscheiden, sagte Harms.

