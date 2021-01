Ronnenberg

Ein sonores, lautes Brummen geht von Luftreinigern aus, die die Firma Trotec speziell für den Betrieb in Kitas und Schulen entwickelt hat. Das haben die Ronnenberger Grundschulleiterinnen während eines ersten Testlaufs im Rathaus in Empelde Ende November schnell festgestellt. Dieser Eindruck konnte auch in weiteren Betrachtungen und Beratungen innerhalb der Kollegien nicht widerlegt werden. „Der Brummton ist ein großes Problem für die Schüler“, erklärt Lars-Ove Frohner, Leiter des Teams Bildung im Rathaus. Der Test endete deshalb auch mit einem eindeutigen Ergebnis: „Luftreiniger sind für die Grundschulen in Ronnenberg derzeit kein Thema.“

„Den monotonen Dauerton können nur wenige Kinder ausblenden. Für den Unterricht ist das störend, für Klassenarbeiten erst recht“, hatte Verena Kebsch-Jandel, Leiterin der Theodor-Heuss-Schule in Empelde, bereits nach dem ersten Kontakt mit dem Gerät erklärt. „Der Brummton würde die Kinder zu sehr ablenken“, fasst Frohner nun die aktuellen Meinungen der Leiterinnen aus allen Grundschulen zusammen. Schon aus diesem Grund erscheine der Einsatz der Geräte als nicht sinnvoll.

Geräte sind zu laut und zu groß

Neben den gemessenen 50 Dezibel, die als Lautstärke von den Geräten ausgehen, bereite allerdings auch die Größe der Reinigungsmaschinen in den meisten Klassenräume Probleme. „Es wird in unseren engen Klassenzimmern schwer, sie dort unterzubringen – auch nicht an den Wänden, die sind alle voll“, stellte Kebsch-Jandel ebenfalls schon im November fest. In Ronnenberg ist deshalb laut Frohner zum jetzigen Zeitpunkt eine Anschaffung von Luftreinigern nicht geplant. Wenn die Mädchen und Jungen am Montag im Wechselmodus wieder in die Schulen zurückkehren, bleibt ihnen zur Reduzierung möglicher Aerosole in der Luft der Klassenräume damit auch weiterhin nur das regelmäßige Lüften.

Um das Lüften würden Lehrer und Schüler allerdings auch nicht herum kommen, wenn die Luftreiniger zum Einsatz kämen, erklärt Frohner. Die Hygienerichtlinien des Landes Niedersachsen während der Corona-Pandemie schreiben demnach vor, dass jeder Klassenraum, der über entsprechende Fenster verfügt, regelmäßig während des Unterrichts gelüftet werden muss – während der 45 Minuten andauernden Schulstunden jeweils nach 20 Minuten für etwa fünf Minuten. Räume, die nicht über diese Möglichkeit verfügen, dürften derzeit ohnehin nicht genutzt werden, betont Frohner.

Ein Vorteil für die Grundschüler, die nach den Abschlussklassen als erste wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, ist allerdings, dass im Wechselmodell zunächst immer nur die halbe Klasse anwesend ist. Das ermöglicht zumindest mehr Abstand der Schüler zueinander und reduziert die während der 20-Minuten-Spanne ausgestoßenen Aerosole der Schüler auf rund die Hälfte.

