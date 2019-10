Ronnenberg

An der Ludolf-Knigge-Straße in Ronnenberg ist am Sonnabendabend erneut ein Transporter in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, schlugen die Flammen schon aus dem Motorraum, als die Rettungskräfte eintrafen.

Eine Stunde lang waren 14 Feuerwehrleute im Einsatz, teilweise unter schwerem Atemschutz. Die Feuerwehr löschte das Feuer und flutete den Sprinter mit Schaum. Um 22.40 Uhr war das Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.

Der zweite Vorfall binnen neun Tagen

Es ist der zweite Vorfall binnen neun Tagen. Bereits am 3. Oktober waren an der Ludolf-Knigge-Straße zwei Transporter ausgebrannt. Die Ursache des Feuers hatte die Polizei nicht mehr zweifelsfrei ermitteln können. Eine vorsätzliche Brandstiftung konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Von Jennifer Krebs