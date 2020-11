Benthe

Der Martinstag wird in Benthe normalerweise mit einem Gottesdienst gefeiert. Da solch eine Veranstaltung in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht möglich war, musste sich das Team des Kindergottesdienstes eine Alternative überlegen, wie Teammitglied Insa Pfüller sagt.

Die Lösung: Zwei Teams gingen am Sonntagnachmittag durch den Ortsteil, um den Kindern und deren Familien eine Freude zu bereiten. „Wir singen dann ein Lied vor, in dem es um die Geschichte vom Heiligen Martin geht, und geben den Kleinen noch eine Überraschung mit“, sagt Pfüller auf dem Weg von Haus zu Haus. Es sei quasi der Martinstag – aber anders herum. „Wir kommen zu den Kindern, die ja in diesem Jahr auch nicht von Haus zu Haus gehen und singen konnten.“

Zuvor hatte Pastor Martin Funke Holzsets verteilt, aus denen sich die Kleinen Laternen basteln konnten, um diese am Sonntag ihrem Besuch zu präsentieren. „Das haben sie wirklich toll gemacht“, resümiert Funke schon nach den ersten Stationen. Einige Kinder hätten das Material auch aufwendig bemalt oder beklebt.

Stefani Habermann begleitet die Aktion mit ihrem Pferd. Quelle: Janna Silinger

Besuch bei 20 Kindern

Während Pfüller und Pastor Martin Funke ein Lied singen, bereichern Oana Funke als Sankt Martin verkleidet und Stefani Habermann, die eigens ein Pferd mitgebracht hat, die Aktion mit einem kleinen Schauspiel. „Wir gehen zu insgesamt 20 Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren nach Hause, die sich vorher angemeldet haben“, erklärt der Pastor. Und die Aktion kommt gut an. „Auch die Eltern finden das wirklich toll“, stellt er fest.

Nachdem Funke, der das Musikstück auf der Gitarre begleitet, und Pfüller zu Ende gesungen haben, bekommen die Kinder noch eine Tüte mit Süßigkeiten. „Vielleicht kannst du das ja mit deinem Bruder oder deinen Eltern teilen, so wie Sankt Martin seinen Mantel geteilt hat“, sagt der Pastor zu einem kleinen Mädchen und gibt damit die Botschaft des Tages weiter.

Nach rund zwei Stunden sind die vier mit ihrer Martinsrunde fertig. Und auch das zweite Team mit Nicole Hinze und Christiane Muhle-Döding sowie ihren Töchtern Sophie und Sarah, ebenfalls in Begleitung eines Pferdes, hat inzwischen den Rundgang beendet. Es war eine gelungene Aktion – davon sind alle Beteiligten überzeugt.

