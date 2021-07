Ihme-Roloven

 „Aufbruchstimmung“ herrscht beim SV Ihme-Roloven. Das sagt zumindest Ralf Thormann aus dem SV-Vorstandsteam. Am vergangenen Sonntag habe man diese besonders gespürt. Anlass war die Eröffnung der neuen Vereinsgastronomie.

„Treffpunkt Ihme-Roloven“ haben die neuen Pächter Anja und Dirk Langwost als Name gewählt. Damit hat die vorherige „Zwitscherdiele“, die Ende 2020 geschlossen und zuletzt renoviert wurde, einen Nachfolger. 130 Menschen waren bei der Eröffnung über den gesamten Tag über auf der Anlage, parallel dazu gab es beim 3:3 der ersten Herrenmannschaft gegen Kleeblatt Stöcken das Abschiedsspiel für Fußballtrainer Mario Geric. „Nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für die gesamte Ortschaft ist die Gastronomie wichtig als Treffpunkt“, sagt Vorstandsmitglied Barbara Uffelmann-Haase. Seit der Schließung und dem Abriss des Restaurants Zur Linde ist das Sporthaus die einzige Gastronomie im ehemaligen Doppeldorf.

Mitglieder halten Verein die Treue in Corona-Zeiten

Zumindest die schwere Zeit mit der Pandemie ist erstmal überstanden. „Wir sind gut durch die Krise gekommen, ohne Fluktuation bei den Mitgliedern. Niemand hat wegen Corona gekündigt. Aber natürlich haben uns die Neueintritte gefehlt, weil wir keine Angebote hatten und daher nicht auf uns aufmerksam machen konnten“, sagt Uffelmann-Haase. Sie erzählt, „dass bei den bestehenden Mitgliedern die Alternativen als Onlinekurse gut ankamen“.

Die 415 Mitglieder des Vereins, davon sind etwa ein Drittel Jugendliche, können sich freuen: Die eigentlich typische Sommerpause entfällt. Und in Kürze gibt es neue Angebote. Zum 1. Juli geht die Sparte „Lauftreff“ an den Start. „Dabei denken wir an Anfänger, die bislang immer allein gelaufen sind – und das nun gern in einer Gruppe unter Anleitung tun möchten“, sagt Thormann. Dass die Läufer nach Abschluss der Einheiten gemeinsam im „Treffpunkt“ gemütlich zusammensitzen können, wertet seiner Meinung nach das Gemeinschaftsgefühl auf.

Apropos Gemütlichkeit: In Kürze will der Verein auch das Außengelände der Gastronomie aufwerten. Die alten Steinplatten sollen verschwinden und durch neues Pflaster ersetzt werden. „Alles barrierefrei“, sagt Thormann. Eine weitere Baustelle eröffnet der SV Ihme-Roloven noch in diesem Sommer an der nördlichen Grenze des Sportplatzes – und errichtet eine Pétanque-Anlage, verbunden mit der Gründung einer entsprechenden Sparte.

Das bisherige Angebot für „Kinder mit Beeinträchtigungen“ soll zu einer Inklusionsgruppe umgewandelt werden. „Wir stehen in Kontakt mit den Schulen, um genug Mitglieder für die Gruppe zu haben“, sagt Uffelmann-Haase. Der Verein möchte zudem mittelfristig seine Trainer zertifizieren. Sie sollen an einem vom Landes- und Regionssportbund aufgelegten Programm gegen sexualisierte Gewalt teilnehmen.

Was steht sonst noch an beim SV? Ralf Thormann zeigt auf sein Polo-Shirt. Darauf prangt das Logo des Vereins: Grün-Weiß-Rot, S.V. Ihme-Roloven, das Gründungsjahr 1947. 2022 wird der Verein also 75 Jahre alt. „Zu unserem Jubiläum werden wir ein Programm auf die Beine stellen – aber im Sommer, obwohl der Vereinsgeburtstag im November ist. Wir haben uns dazu jetzt im Vorstand erstmals Gedanken gemacht“, sagt Thormann.

Am Donnerstag, 15. Juli, richtet der Verein auf seinem Vereinsgelände ab 19.30 Uhr seine Mitgliederversammlung aus.

