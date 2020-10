Empelde

Subjektiv ist in den vergangenen Jahren der Eindruck entstanden, dass die Baulücken in der Stadt konsequent mit mehrgeschossigen Gebäuden für mehrere Parteien gefüllt werden. Vor allem rings um die Berliner Straße in Empelde scheint es immer enger zu werden. Viele Anwohner empfinden deshalb den Bereich um die sogenannte Pferdewiese neben dem grünen Hochhaus als eine willkommene Abwechslung und eine Art grüner Lunge des Ortszentrums. Das soll auch vorerst so bleiben, meint die Gruppe 1 mit SPD und Linken im Stadtrat und beantragte jetzt eine Veränderungssperre für diesen Bereich.

Grünfläche ist rund 15.000 Quadratmetern groß

Annähernd 15.000 Quadratmeter umfasst die Grünfläche inklusive einer teilweise stadteigenen Fläche (5100 Quadratmeter), auf der früher der sogenannte Hüper-Hof gestanden hat. Seit vielen Jahren gibt es Diskussionen darüber, wie dieses grüne Herz Empeldes sinnvoll und zum Nutzen der Bürger verwendet werden könne. Ab 1998 wurde in Bürgerversammlungen und Befragungen heiß darüber diskutiert, ob dort womöglich ein Rathausneubau, eine Anlage für altersgerechtes Wohnen, Gewerbeansiedlungen oder gar Parkplätze entstehen sollten.

Der Prozess geriet ins Stocken, als klar wurde, dass der Eigentümer der Pferdewiese die Fläche auch behalten wollte. Als es vor zwei Jahren Anzeichen dafür gab, dass sich dies geändert habe, brandete die Diskussion wieder auf. Die Mehrheit der Ratsfraktionen sprach sich für einen Kauf der Pferdewiese durch die Stadt aus, um sie im Anschluss „behutsam“ zu bebauen. Dabei sollte die „Masse der Fläche“ der Öffentlichkeit vorbehalten bleiben, wie der kürzlich gestorbene CDU-Politiker Hans-Heinrich Hüper damals gefordert hatte. Zuvor müsse aber ein neuer Plan gefasst werden. „All das, was diskutiert wurde, hat sich inzwischen überholt“, hatte Hüper damals gesagt. Er brachte den Bau eines Mehrgenerationenhauses ins Spiel.

Bebauungsplan soll weiterentwickelt werden

Bei den Verkaufsverhandlungen für die Pferdewiese war die Stadt aber anschließend leer ausgegangen, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms erklärt. „Wir hatten uns um den Kauf bemüht, sind aber nicht zum Zuge gekommen“, sagt sie. Laut einem bestehenden Bebauungsplan könnte der restliche Teil sofort bebaut werden, erklärt sie.

Das will die Gruppe 1 verhindern. „Der Bereich zwischen Op de Deel und Rewe ist für Empelde von enormer Bedeutung“, begründen die Politiker ihren Vorstoß. Mit „aktiver Bürgerbeteiligung“ soll dieser Bereich neu überplant und bestehende Bebauungspläne sollen aktualisiert werden. Um angrenzende unbebaute Grundstücke zunächst zu erhalten, damit sie in ein Gesamtkonzept mit eingebunden werden können, soll der Rat eine Veränderungssperre beschließen.

Die erneute Bürgerbeteiligung an der Entwicklung der Pferdewiese, die auch der Seniorenbeirat in seiner jüngsten Sitzung unterstützt hatte, sei eigentlich bereits für dieses Jahr geplant gewesen, erklärt Harms. Die Corona-Pandemie hätte allerdings alle Veranstaltungen wie diesen Workshop verhindert. Am Mittwoch, 4. November, soll sich nun der Bauausschuss erstmals mit dem Antrag der Gruppe 1 beschäftigen.

