Die Verhandlungen über die mögliche Umgestaltung der Kalihalde in Ronnenberg gehen offenbar in eine entscheidende Phase. So schätzen es zumindest Vertreter der Bürgerinitiative (BI) Bauschuttdeponie – Nein Danke ein. Das haben jetzt Marc Bierhance als Vorsitzender des BI-Vereins und BI-Sprecher Maik Hartje mitgeteilt. Demnach zeichnen sich in den Gesprächen am Runden Tisch „ein bis zwei Varianten ab, die für alle Beteiligten sehr interessant sein könnten“ – für die Anwohner ebenso wie für die beteiligten Behörden, aber auch für den Eigentümer des Geländes sowie für die Firma Menke, die den Kaliberg mit Bauschutt ummanteln möchte.

Wie genau diese Varianten aussehen, darüber möchte die BI noch keine Auskunft gegen. Immerhin hätten alle Teilnehmer des Runden Tisches Vertraulichkeit zugesichert. Da die nun ins Spiel gekommenen Varianten aus dem Paket der insgesamt acht erarbeiteten Lösungen jedoch nicht zu den ursprünglichen Vorschlägen der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg gehörten, seien die Verhandlungen möglicherweise bereits „am Scheideweg“. So formulierte es Hartje auf Nachfrage nach der jüngsten Gesprächsrunde.

Es werde sich bei nächsten Sitzung in drei Wochen zeigen, ob der Eigentümer bereit sei, eine andere Lösung als das Menke-Modell zu akzeptieren. So sei es immerhin von allen Teilnehmern des Runden Tisches in einem Positionspapier vereinbart worden, sagte Hartje. Es gehe um einen ergebnisoffenen Dialog. Der Eigentümer – eine Immobiliengesellschaft in Rechtsnachfolge der früheren Kali-Chemie – spiele eine entscheidende Rolle: Im Jahr 2028 laufe seine wasserrechtliche Genehmigung aus, vom Grundstück der Halde Salz abzuleiten.

„Nachbarschaftsverträgliche Lösung“ möglich

BI-Sprecher Hartje ließ durchblicken, dass die für alle Seiten interessanten Varianten auch den Wünschen von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies entgegenkommen würden. Dieser habe sich bei einer Ortsbegehung im Sommer 2019 für eine „nachbarschaftsverträgliche Lösung“ ausgesprochen – mit einer begrenzten Höhe einer möglichen Ummantelung, darauf beschränkt, wie es für eine Abdeckung nötig sei. Ein Sachverständiger habe damals bei einer solchen Lösung eine Bauzeit von vier bis sechs Jahren genannt, sagte Hartje. Eine Aussprache hierüber stünde nun für die nächste Sitzung auf der Tagesordnung.

Seit dem Spätsommer 2020 diskutieren unter der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums insgesamt 20 Teilnehmer verschiedener Behörden, Gruppen und Unternehmen am Runden Tisch über acht grundsätzliche Varianten. Es geht darum, ob die salzhaltige Abraumhalde gar nicht angerührt, abgetragen, nur abgedichtet oder abgedeckt wird – und im Fall einer möglichen Ummantelung: mit welchem Material, in welcher Form und Höhe, über welche Transportwege und wie lange.

Hintergrund der geplanten Umgestaltung sind salzhaltiges Oberflächenwasser, das in die Fösse eingeleitet wird sowie Salzauswaschungen, die möglicherweise das Grundwasser belasten. Es geht auch um die Stabilität des Haldenkörpers und mögliche Folgen bei einem Auftrag von zusätzlichem Material. Die Anwohner und die BI befürchten im Fall einer Abdeckung eine jahrelange Baustelle mit Lärm, Dreck und belastetem Feinstaub. Sie werfen der Firma Menke Profitgier vor – wegen möglicher Erlöse für die Entsorgung von belastetem Bauschutt.

Die Firma verspricht dagegen in ihrer Erklärung nach der neunten Sitzung des Runden Tisches am 7. Januar, „dass die Belastungen für die Anwohner in der Bauzeit im zumutbaren und gesetzlichen Rahmen bleiben“. Außerdem soll die ausgewaschene Salzfracht der Halde verringert und die Wasserrichtlinie eingehalten werden. Ziel sei zudem eine langfristig geplante Begrünung.

Am Runden Tisch werden Varianten verglichen

Am Runden Tisch werden demnach – derzeit in Onlinesitzungen – die verschiedenen Lösungsvarianten verglichen und hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit auf rechtliche Grundlagen, Akzeptanz, Kosten und Umweltaspekte besprochen. Nach der jüngsten Sitzung geht aus der Erklärung der Firma Menke eine Neuigkeit unstrittig hervor: Das Wirtschaftsministerium habe die Zustimmung gegeben, die beauftragte Moderation des Runden Tisches bis Ende März weiter zu finanzieren.

Ansonsten gibt es viel Schwammiges: Bei den Abwägungskriterien sollen in der Diskussion alle Varianten auf ihre Korrigierbarkeit und Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Eine abschließende Bewertung sei erst später möglich. Die Diskussion solle am 21. Januar beim nächsten virtuellen Treffen fortgesetzt werden.

Viele Anwohner wollen Grundstücke unter Wert verkaufen

Unterdessen haben laut BI bereits rund zehn Eigentümer ihre Immobilien an der Halde verkauft. Weitere hätten angekündigt, ihre Häuser im Fall einer jahrelangen Ummantelung auch weit unter Wert abzugeben. Das Wohngebiet war Ende der Neunzigerjahre entstanden. Der Rückbau der Halde wurde später gestoppt, weil im Bergwerk Asse wegen eines Wassereintrages keine Aufnahmekapazität mehr war. Die Firma Menke lädt für Mittwoch, 13. Januar, von 17 bis 18 Uhr zu einer virtuellen Nachbarschaftssprechstunde ein. Informationen sind auf der Internetseite www.menke-ronnenberg.de/dialog zu finden.

