Klimaschutz fängt im Kleinen an. Unter diesem Motto hat die Fridays-for-Future-Bewegung aus Hannover zu einer Klimademonstration in Empelde aufgerufen. Klein blieb auch die Resonanz. Nur knapp 50 Teilnehmer machten sich auf den Weg zu einer Ausschusssitzung in der Marie Curie Schule.