Ronnenberger Bühne begeistert mit Ohnesorg-Klassiker

Nach den beiden Theaterabenden am Wochenende gibt es jetzt noch sechs weitere Termine für den Tratsch im Treppenhaus. Die Aufführungen sind am Sonnabend, 1. Februar, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 2. Februar, um 15.30 Uhr im Ronnenberger Gemeinschaftshaus am Weetzener Kirchweg, danach am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Februar, jeweils um 15.30 Uhr in der Festhalle Am Castrum in Gehrden. In Empelde wird das Boulevardstück am Sonnabend, 22. Februar, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, um 15.30 Uhr in der Marie-Curie-Schule aufgeführt. Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in Ronnenberg (Der Buchfink), Empelde (Plumhoff und TUI-Reisebüro), Weetzen (Nah und Gut Bolte) und Gehrden (Büro & Co. Und Buchhandlung Lesezeichen). Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. gw