Corona-Krise: Restaurant Zur Linde in Ihme-Roloven muss schließen

Ihme-Roloven

Für viele Gastronomen gilt momentan der Vorsatz: Augen zu und durch. Sie holen Unterstützung ein, bieten Lieferservice oder Abholung von Speisen an, schicken das Team in Kurzarbeit, nutzen die Zeit zum Renovieren oder, um mal wieder jede Ecke blitzeblank zu putzen. Für andere bedeutet die Corona-Krise das Aus. So auch für das Restaurant Zur Linde an der Hannoverschen Straße in Ihme-Roloven.

Betreiber Nikolaos Christou sei es nicht leicht gefallen, diesen Entschluss zu fassen, sagt er. Doch er ist sich sicher, dass es der einzige Weg ist, nicht seine komplette Existenz aufs Spiel zu setzen. Denn neben dem Restaurant Zur Linde betreibt er mit dem Steinkrug und der Pinkenburg noch zwei weitere Hotel-Restaurants in Wennigsen.

Wirtschaftlicher Schaden nicht zu stemmen

„Als die Krise anfing, wurde alles nach und nach storniert“, erinnert er sich. Vor allem, wenn große Feiern ausfallen, gebe es enorme Einbußen. Zunächst seien alle in Kurzarbeit gegangen. Doch es sei relativ schnell deutlich geworden, wie hoch der wirtschaftliche Schaden ausfallen würde.

Im Winter noch ein voller Laden, der der gut gelaufen sei, im Frühjahr plötzlich Leere. Keine Einnahmen, aber trotzdem jede Menge Ausgaben: Miete, Strom, Gas, Wasser. Das sei nicht zu stemmen gewesen, berichtet Christou.

Einige Mitarbeiter wurden entlassen

Die Mitarbeiter aus dem Restaurant seien zum Teil auf die anderen Häuser verteilt, einige wenige musste er sogar entlassen. Auch das tue weh und sei ihm selbstverständlich nicht leicht gefallen, betont Christou.

Insolvenz habe er nicht angemeldet, berichtet Christou weiter. Es sei eine rationale Entscheidung gewesen, sich auf die anderen beiden Lokale zu konzentrieren. „Besser so, als letztendlich vor den ganzen Stundungen zu stehen und die wieder begleichen zu müssen“, sagt er. Das hätte eine halbe Ewigkeit gedauert, vermutet er. Und auch so sei die Lage schon mehr als kompliziert.

Gebäude wird abgerissen

Der Vermieter des Lokals an der Hannoverschen Straße habe Verständnis gezeigt und sei ihm entgegengekommen, berichtet Christou. Das Gebäude in der Dorfmitte von Ihme-Roloven werde nun abgerissen. „Da sollen Dreiparteien-Wohnhäuser hin“, sagt der Gastronom.

Am vergangenen Freitag haben Christou und sein Team dann den Laden leer geräumt. „Als wir die letzte Fuhre rausholten, war das sehr hart“, erzählt er. So viel Kraft, Liebe, Zeit und Geld in etwas zu investieren und es dann hinter sich zu lassen tue weh. Und nun bliebe ihm nichts weiter übrig, als seine Energie in die Hotel-Restaurants Pinkenburg und Steinkrug zu stecken. Getreu nach dem Vorsatz aller anderen: Augen zu und durch.

Von Janna Silinger