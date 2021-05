Ronnenberg

Die Region Hannover hat als Kommunalaufsichtsbehörde am 10. Mai und damit etwa sechs Wochen nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Ronnenberg die Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2021 ohne Einschränkungen genehmigt. Das hat die Verwaltung der Stadt jetzt mitgeteilt.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt in der Planung mit einem Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 4,651 Millionen Euro ab. Positiv sieht die Region, dass die Ergebnisse der Vorjahre deutlich besser ausgefallen sind, als ursprünglich geplant. Negativ hingegen werden die mittelfristig geplanten Fehlbeträge von bis zu 6 Millionen Euro ab dem Haushaltsjahr 2022 gesehen, da hierdurch das Vorliegen der gesetzlich vorgesehenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Ronnenberg in den Folgejahren als kritisch einzustufen wäre.

Detailarbeit zur Haushaltssicherung soll im zweiten Halbjahr beginnen

Die Region Hannover erwartet deshalb weitere Sparmaßnahmen, um die geplanten Fehlbeträge zu verringern, insbesondere mahnt sie eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmesituation an. Der Beschluss des Rates der Stadt Ronnenberg vom 25. März über den pandemiebedingten Verzicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für 2021 wurde von der Region Hannover zur Kenntnis genommen. Aktuell bemüht sich die Verwaltung darum, mit der Ronnenberger Ratspolitik einen gemeinsamen Weg der Haushaltssicherung zu verabreden. Die Detailarbeit hierzu soll Ende des ersten Halbjahres aufgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 18,16 Millionen Euro sowie veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19,56 Millionen Euro vorgesehen, die die bestehende hohe Gesamtverschuldung der Stadt weiter ansteigen lassen. Für 2021 ergibt sich daraus eine Netto-Neuverschuldung von 15,17 Millionen Euro. Auch für die folgenden drei Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 sind weitere hohe Kreditaufnahmen vorgesehen, die die Neuverschuldung der Stadt Ronnenberg nochmals um rund 41,4 Millionen Euro ansteigen lassen würden. Dennoch hat die Region Hannover als Kommunalaufsichtsbehörde die Festsetzung der Kreditaufnahmen genehmigt, da es sich bei den geplanten Investitionen hauptsächlich um Maßnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben wie Schul- und Kitabauten handelt.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse wurde zudem der gegenüber dem Vorjahr unverändert angesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 20 Millionen Euro für das Haushaltjahr 2021 genehmigt.

Von Uwe Kranz