Ihme-Roloven/Vörie

Seit 20 Jahren investiert die Region Hannover kontinuierlich in die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in und um Hannover. In enger Abstimmung mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen werden auf diese Weise unter anderem jährlich 16 Bushaltestellen entsprechend umgebaut. Zwischenziel ist es, in jedem Ortsteil einer Kommune mindestens eine Haltestelle zur Verfügung zu stellen, die es Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit ermöglicht, den öffentlichen Nahverkehr ungehindert zu nutzen.

Bordsteine werden angehoben

Für das Jahr 2021 hat die Region jetzt den Umbau von insgesamt 32 Bushaltestellen in zehn Kommunen angekündigt. Darunter ist auch Ronnenberg. Dafür investiert sie insgesamt rund 2,6 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen beteiligt sich an den Baukosten mit voraussichtlich – entsprechend einer Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses – 1,4 Millionen Euro. In Ronnenberg sollen die Haltestellen an der Landwehrstraße in Vörie und an der Hannoverschen Straße in Ihme-Roloven jeweils beidseitig umgebaut werden.

Ein wesentlicher Bestandteil bei der barrierefreien Neugestaltung von Haltestellen ist die Anhebung der Bordsteine auf eine Höhe von 16 Zentimetern. Auf diese Weise wird Fahrgästen mit Einschränkungen und Erschwernissen der Ein- und Ausstieg in Fahrzeuge der Regiobus erleichtert. Um den Nahverkehr im Busbereich wirklich stufenlos zugänglich zu machen, kommen zudem Niederflurbusse zum Einsatz. Mit der in diese Fahrzeuge eingebauten „Kneeling“-Technik kann das Fahrzeug hydraulisch in Richtung Bordstein abgesenkt werden, um den Einstieg zu erleichtern.

Neue Fahrradbügel

Die Haltestellen werden auch um neue, vergrößerte Warteflächen mit Infovitrinen und Wartehallen zum Schutz vor äußeren Witterungsbedingungen ergänzt. Ertastbare Bodenelemente sollen Menschen, die in ihrer Sehkraft eingeschränkt sind, als Orientierungshilfe dienen. Der Einbau von Fahrradbügel soll helfen die individuelle Anreise zum Haltepunkt des öffentlichen Nahverkehrs auf das Rad zu verlagern. Bei den Umbauten in Ronnenberg ist es zudem in drei Fällen notwendig, die Haltestelle für ihre Neugestaltung um einige Meter zu versetzen.

Die Gesamtkosten der für 2021 geplanten Haltestellenumbauten belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro. Zur Abdeckung unvorhersehbarer Kosten – etwa Anpassungen an das bauliche Umfeld in den jeweiligen Kommunen – wird die Ausgabe auf 2,6 Millionen Euro aufgestockt. Für die einzelnen Maßnahmen in Vörie und Ihme-Roloven werden jeweils Kosten zwischen 40.000 und 60.000 Euro veranschlagt.

Außerhalb der Planungen der Region Hannover hat sich auch die Stadt Ronnenberg vorgenommen, jährlich vier weitere Haltestellen barrierefrei auszubauen. Für 2020 setzte die Verwaltung diesen Vorsatz an der Hauptstraße in Weetzen und der Nenndorfer Straße in Empelde um. Bei diesen Projekten bringt sich die Stadt vornehmlich mit Planungskapazitäten ein. Die Baukosten werden von der Region gegenfinanziert.

Von Uwe Kranz