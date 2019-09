Stadt lässt Regenrückhaltebecken in Benthe entschlammen

Benthe

Die Arbeiten am Regenrückhaltebecken Am Wallteich in Benthe sollen nach den Planungen der Stadtverwaltung in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Die auf Teichentschlammung spezialisierte Firma Baumgarte Ländliche Dienstleistungen aus Linderte hat von der Verwaltung den Auftrag für die Entschlammung des Gewässers erhalten. Zuvor sollen möglicherweise in dem Teich lebende Fische in Wasserbecken umgesetzt werden. Der Schlamm wird umweltschonend mit schwimmbaren Schlammräumfahrzeugen entnommen, entwässert, gesiebt, eingedickt und entsorgt.

Im flachen Teich hat sich eine dicke Schlammschicht gebildet

Da der Teich sehr flach ausgebildet ist, hat sich im Laufe der Jahre eine dicke Schlammschicht gebildet. Die Fäulnisgase führen seit Jahren insbesondere an warmen Sommertagen zu Geruchsbelästigungen im Umfeld. Die Arbeiten, die am Montag, 30. September, beginnen, sollen einschließlich Auf- und Abbau der Anlagenteile wetterabhängig voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern. Während dieser Zeit ist im Bereich des Teiches mit Verschmutzungen durch Schlamm und Wasser und teilweise mit Geruchs- und Lärmbelästigungen sowie mit Behinderungen des Verkehrs zu rechnen.

Die Entschlammung ist Teil des vom Rat beschlossenen Grünkonzeptes Am Wallteich. Zuvor waren rund um das Gewässer einige Pappeln gefällt worden, die als Benther Pappelproblem wegen starker Verschmutzungen und vermehrten Astbruchs für Unmut bei den Anwohnern gesorgt hatten.

Weiterlesen

Für neues Grünkonzept gibt es Lob und Kritik

Benther Pappelproblem ist noch immer nicht gelöst

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz