Ronnenberg

„Hallo Herr Specht. Kennen Sie die Funktion ,Hand heben’?“ Luisa Müller aus dem Büro der Bürgermeisterin hatte am späten Mittwochnachmittag alle Hände voll zu tun, den Beginn der ersten Hybridsitzung des Ronnenberger Stadtrates zu koordinieren. Bis zum Beginn der Sitzung um 18 Uhr ging es auf der Leinwand im großen Sitzungszimmer zu wie in einem Taubenschlag.

In kurzen Abständen erschienen Politiker und Gäste im Videochat und wurden von Müller eingewiesen. Hier musste ein Mikrofon ausgeschaltet werden, dort war ein Nutzer einem falschen Namen zugeordnet. Kleinkram für die versierte Rathausmitarbeiterin – und obwohl rund 50 Teilnehmer eingerichtet werden mussten, konnte die Sitzung pünktlich beginnen.

Anzeige

Sonnencreme für die Ratssitzung?

Im Rathaus saßen persönlich anwesend lediglich Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU), die Ratsvorsitzende Karin Reinelt ( SPD), Fachbereichsleiter Frank Schulz und drei Mitarbeiter der Verwaltung, die den Ablauf der Sitzung sichern sollten. Dazu kam Gerald Müller ( CDU) als einziges Ratsmitglied vor Ort. Die anderen verfolgten die Vorträge von Reinelt, Harms und Schulz auf dem Laptop im eigenen Wohnzimmer. Das Ziel, mit dem Angebot der Hybridsitzung die Zahl der anwesenden Politiker maßgeblich zu reduzieren, ist damit aufgegangen.

Auf der Leinwand des Sitzungszimmers erscheinen die Ratsleute, die per Videoschaltung dabei sind. Quelle: Uwe Kranz

Viele Politiker machten dabei regen Gebrauch davon, den Hintergrund ihres Videobildes zu ändern. Carsten Mauritz zeigte sich beispielsweise vor dem Weißen Haus, Paul Krause und Thomas Bensch vor Luftbildern ihrer Heimatorte und Jörg Garbe vor einer Szenerie mit Strand und Palmen. Aus dem Kreis seiner offenbar gut gelaunten Kollegen musste sich dieser deshalb die scherzhafte Frage gefallen lassen, ob er sich denn auch vorher eingecremt habe. Da auch Friedrich Haeseler vom Seniorenbeirat denselben Hintergrund gewählt hatte, lag die prompte scherzhafte Frage, ob beide gemeinsam in den Urlaub gefahren seien, allerdings fast auf der Hand.

Schon um 16 Uhr richten sich die ersten Teilnehmer im Chat ein

Für die Stadtverwaltung bedeutete das neue Sitzungsformat im Dienst der Kontaktreduzierung wegen der Corona-Pandemie vor allem einen größeren organisatorischen Aufwand, wie Harms berichtete. Müller war bereits Tage zuvor damit beschäftigt, die Anmeldungen entgegenzunehmen und die Zugangsdaten zu verschicken. Die ersten der rund 20 Gäste begannen dann auch am Mittwoch schon kurz nach 16 Uhr damit, sich einzurichten, damit sie auch nichts von der Sitzung verpassen würden.

Die Übertragung der Sitzung können die Teilnehmer zu Hause auf dem Laptop verfolgen. Quelle: Uwe Kranz

Indes sorgte Maximilian Garbers dafür, dass es während der Beratungen keine größeren technischen Probleme gab. Und doch musste die Sitzung kurzzeitig unterbrochen werden, weil ein Teilnehmer offenbar ein Fenster im Videochat geöffnet hatte, sodass sich die Beteiligten nicht mehr sehen konnten. Nach wenigen Minuten konnte der kleine Zwischenfall allerdings behoben, und die Sitzung problemlos zu Ende geführt werden.

Zwar trübte die Ankündigung von Kämmerer Frank Schulz, dass die Gesamtverschuldung der Stadt bis 2024 auf 184 Millionen Euro steigend werde, die Stimmung der meisten Ratsleute. Dennoch gab es von den Beteiligten am Ende der Sitzung für die gelungenen Abläufe zum Teil sogar Applaus – als Klatsch-Emoji auf dem Bildschirm. „Wir haben bislang nur positive Rückmeldungen erhalten“, sagte Harms am Donnerstag. „Ich bin guter Hoffnung, dass auch die Fachausschusssitzungen im Hybrid-Modus erfolgreich durchgeführt werden können.“ Am Montag, 25. Januar, soll der Bildungsausschuss den Anfang machen.

Von Uwe Kranz