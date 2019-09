Darum gibt es den neuen Radweg wohl erst im Frühling 2020

Ronnenberg

Nutzer des Radweges entlang der Gehrdener Straße müssen sich bis zu einer Sanierung noch länger gedulden als gedacht. Die Arbeiten an der Huckelpiste, die während der Beratung zum aktuellen Straßensanierungsprogramms zunächst zeitlich vorgezogen worden waren, werden nun voraussichtlich nicht vor Frühjahr 2020 beginnen. Das hat Wolfgang Zehler, zuständiger Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, dem Ausschuss für Stadtplanung eröffnet.

Die Planung der Sanierungsarbeiten, die eigentlich noch in diesem Jahr vorgesehen waren, waren in Verzug geraten, da die Verwaltung zunächst noch prüfen wollte, ob dazu Fördergeld des Bundes zu erhalten sei. In der Zwischenzeit hatte ein Planungsbüro die Kosten für einen neuen Untergrund und den Ersatz der Betonplatten durch eine Asphaltdecke für die Strecke zwischen der Ortsgrenze Ronnenberg und der Ampel an der Ronnenberger Straße auf rund 270.000 Euro berechnet.

Die Stadt hat nun die Ausschreibungsphase bis nächstes Jahr verlängert. In der Verwaltung verspricht man sich davon, dass mehr Angebote eingehen und damit die Möglichkeit besteht, dass die Sanierung kostengünstiger durchgeführt werden kann.

Von Uwe Kranz