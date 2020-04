Radweg an der Gehrdener Straße soll noch 2020 erneuert werden

Ronnenberg

Der Radweg an der Gehrdener Straße soll noch in diesem Jahr eine neue Oberfläche erhalten. Das hat Thomas Heidenreich vom Team Technische Infrastruktur der Stadt Ronnenberg auf Anfrage bestätigt. „Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet und zeitnah veröffentlicht“, sagte Heidenreich.

Radfahrer in Ronnenberg dürften die Erneuerung des sanierungsbedürftigen Wegs schon sehnlichst erwarten. Ursprünglich wollte die Stadt Ronnenberg den Radweg an der Gehrdener Straße schon im vergangenen Jahr ausbauen. Ein Planungsbüro hatte bereits die Kosten berechnet: rund 270.000 Euro für einen neuen Untergrund und eine Asphaltdecke anstelle der alten Betonplatten für die Strecke zwischen der Ortsgrenze Ronnenberg und der Ampel an der Ronnenberger Straße.

Stadt Ronnenberg schreibt Verfahren neu aus

Die Stadt entschied sich, das Vorhaben erneut auszuschreiben, damit mehr Angebote eingehen können und damit die Möglichkeit besteht, dass die Sanierung kostengünstiger wird. Mit welchen Kosten die Stadt rechnet, wollte Heidenreich mit Blick auf das bevorstehende Vergabeverfahren „aus taktischen Gründen“ nicht nennen.

Trotz der Verzögerungen äußerte sich Heidenreich zuversichtlich, dass sowohl die Vergabe als auch die Erneuerung noch in diesem Jahr stattfinden. Die Verwaltung rechne mit einer Bauzeit von rund drei Monaten.

Doch Förderung vom Bund

Für die Sanierung erhält die Stadt Ronnenberg nun doch eine Förderung vom Bund. Rund ein Drittel der Baukosten werde als Zuschuss aus dem Förderprogramm zum kommunalem Klimaschutz vom Bund an die Stadt zurückfließen, kündigte Heidenreich an. Andere zunächst geprüfte Fördermittel waren nicht in Betracht gekommen, weil dafür die Voraussetzung dafür war, dass der Radweg erheblich verbreitert wird.

Von Johanna Stein