Es ist eigentlich nicht als freundlicher Hinweis gemeint. Die Verbotsschilder an der Ihme-Brücke in Ihme-Roloven unweit der Kückenmühle geben es eindeutig vor: Durchfahrt verboten, Radfahrer absteigen – Gehwegschäden. Aber niemand, der hier auf seinem Zweirad vorbeikommt, hält sich dran. Fußgänger, die auf der Brücke den Blick auf die Ihme genießen werden sogar weggeklingelt.

Niemand nimmt das Verbot wahr

Es sei schon erstaunlich, welche Engagement die Bürger an den Tag legen, wenn es gilt, Schilder und Absperrungen umzustellen“, sagt Thorsten Arndt, Teamleiter Tiefbau bei der Stadt Ronnenberg. Eigentlich sollen die Absperrungen an der Brücke Radfahrer zum Absteigen bewegen. So wie sie derzeit platziert sind, fahren die Zweiräder – Kinder, wie Erwachsene und selbst Senioren – offenbar so zügig durch, dass niemand das Verbot wahrnimmt.

Dabei ist der Anlass durchaus ernst. Die Brücke wurde im vergangenen Jahr bei einer Begutachtung als nicht mehr standsicher eingestuft. Seither darf sie nur noch von Fußgängern benutzt werden. Das Fahrverbot für Radfahrer auf den etwa 30 Metern gilt auch noch bis zur anstehenden Sanierung der Brücke. Deren Umsetzung steht allerdings noch in den Sternen.

Ersatzbrücke soll 200.000 Euro kosten

Das Holzbauwerk aus den Achtzigerjahren hat ihre vorausgesagte Nutzungszeit überschritten. Eine Prüfung durch einen Tragwerksplaner im vergangenen Mai, dass die Tragfähigkeit des Bauwerks eingeschränkt ist. Rund 200.000 Euro soll eine Ersatzbrücke kosten. Das haben Schätzungen im vergangenen Jahr relativ schnell ergeben. „Wir hatten die Kosten auch für dieses Jahr im Haushaltsansatz“, sagt Arndt. Angefasst wurde die Planung aber noch nicht. Deshalb dürfte es auch in diesem Jahr nichts mehr werden mit der neuen Brücke über die Ihme. Wahrscheinlicher sei es, dass die Planungen noch in diesem Jahr ausgeführt werden, der Brückenbau aber erst 2021 beginnt, schätzt Arndt die Lage ein.

Die Verwaltung ist derweil ständig dabei, die Brücken im Stadtgebiet zu überprüfen. Mehrere Bauwerke über die Ihme oder über Regenrückhalteeinrichtungen seien wie der marode Überweg an der Kückenmühle aus Holz gebaut, erklärt der Teamleiter. Eine Brücke am Rodelberg in Empelde habe die Verwaltung jetzt auch komplett sperren müssen. Es habe akute Unfallgefahr bestanden. „Das können wir nicht riskieren“, sagt Arndt.

Verwaltung sieht von einer Sperrung bislang ab

Von einer Sperrung der Brücke an der Kückenmühle hat die Stadtverwaltung bisher abgesehen, und das, obwohl inzwischen an der Kreisstraße ein nagelneuer alternativer Radweg nach Devese zur Verfügung steht. Die Hoffnung ist unter anderem, dass sich die Radfahrer vernünftig verhalten und dem Überfahrverbot auf dem hölzernen Überweg folgen.

Von Uwe Kranz