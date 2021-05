Empelde

„Klima. Freundlich. Empelde.“ Das ist der Titel eines Projektes, mit dem es gelingen soll, den Ronnenberger Stadtteil Empelde bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Die Stadt Ronnenberg startet dieses Projekt in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Region Hannover und mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Region Hannover mit einer digitalen Auftaktveranstaltung am 3. Juni.

Kern des Vorhabens ist die Erarbeitung eines Quartierskonzepts für ein ausgewähltes Gebiet in Empelde unter Einbeziehung der Einwohner. Der Bereich umfasst den Teil Empeldes westlich der Bahnlinie plus dem Wohngebiet zwischen den Straßen am Sportpark und Auf dem Hagen inklusive Marie-Curie-Schule und Bezirkssportanlage. Ziel des Projektes ist es, herauszuarbeiten, durch welche Maßnahmen das Quartier in Empelde bis spätestens 2050 klimaneutral gestaltet werden kann. Im Fokus stehen die energetischen Potenziale der Gewerbegebiete sowie der angrenzenden Wohngebiete unter Klimaschutzaspekten. Untersucht werden Möglichkeiten zur energetischen Vernetzung der Unternehmen untereinander und mit der angrenzenden Wohnbebauung.

Bürger sollen sich rege am Projekt beteiligen

Die Themen energetische Sanierung und die Nutzung erneuerbarer Energien sollen in dem Konzept eine große Rolle spielen. Betrachtet werden auch die Möglichkeiten, die aus der Nutzung von Solarwärme und Solarstrom entstehen, sowie Mobilitätsfragen. Auch über die Verbesserung des Radverkehrs im Quartier soll diskutiert werden, inklusive weiterer Aspekte wie Carsharing, E-Mobilität, Lastenräder oder E-Scooter.

„Zentral für den Erfolg des Projekts ist die rege Beteiligung aller Akteure“, erklärt Heidrun Brümmendorf, Klimaschutzmanagerin der Stadt Ronnenberg und eine der beiden Projektleiterinnen. Dafür sei eine digitale Beteiligungsplattform im Internet unter (wirimklimalog.de eingerichtet worden, die es allen jederzeit ermöglichen soll, aus den eigenen vier Wänden heraus mitzumachen. Für den Kooperationspartner – die Klimaschutzagentur der Region Hannover – ist Nina Ruhnow mit der Projektleitung beauftragt.

Auf der Internetseite können Bürger und Bürgerinnen ihre Meinung, Fragen, Ideen und Kritik rund um das Thema Klimaschutz einbringen. Alle aktuellen Informationen zum Projekt, Zugangsdaten zu Online-Veranstaltungen sowie viele Klimaschutz-Inspirationen werden über diese Seite geteilt. Das Projekt soll nicht nur den Klimaschutz, sondern auch den sozialen Zusammenhalt stärken und die Lebensqualität vor Ort erhöhen.

Region bietet kostenlose Energieberatungen an

Im Rahmen des Projekts bietet die Klimaschutzagentur zudem kostenfreie und neutrale Energieberatungen für Hauseigentümer und Unternehmen in Ronnenberg an. Die individuellen und qualifizierten Beratungen helfen bei der Einschätzung und geben Entscheidungshilfen, welche Sanierungsmaßnahmen wirtschaftlich und energetisch sinnvoll sind. Die Energieberater informieren auch zu modernen Heizungs- und Solaranlagen sowie zu möglichen Fördermitteln.

Anmeldungen zur kostenlosen und unverbindlichen Beratung bei der Klimaschutzagentur sind unter Telefon (0511) 22002274 oder per E-Mail an n.ruhnow@klimaschutzagentur.de möglich.

In den kommenden Wochen sollen alle Anwohner des Projektbereichs eine Informations-Broschüre über das Projekt „Klima. Freundlich. Empelde.“ per Post erhalten, die zum Mitmachen motivieren soll. Das Team erhofft sich Ideen, Hinweise, Vorschläge und Wünsche der Menschen und Unternehmen im Quartier über die Internetseite oder per E-Mail an heidrun.bruemmendorf@ronnenberg.de.

Die Kosten für das Projekt werden mit knapp 100.000 Euro bei einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2022 beziffert. Die Bundesförderbank KfW übernimmt dabei 65 Prozent der Kosten, die N-Bank des Landes und die Wirtschaftsförderung der Region Hannover geben einen Zuschuss von jeweils 10.000 Euro, sodass der Eigenanteil der Stadt Ronnenberg rund 15.000 Euro beträgt, der allerdings über Personaleinsatz geleistet werden kann.

Die Auftakt-Veranstaltung am Donnerstag, 3. Juni, beginnt um 18 Uhr und findet digital statt. Anmeldungen sind über die Internetseite wirimklimalog.de möglich.

