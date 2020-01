Bürgermeister enthüllt: Das sind die Pläne für die 900-Jahr-Feier in Linderte

Linderte

Das große Jubiläumsfest rückt immer näher, und die Vorfreude der Dorfbewohner steigt: Beim Neujahrsfrühstück in Linderte haben zahlreiche Besucher einen kleinen Ausblick auf den vermutlichen Höhepunkt des Jahres 2020 erhalten. Vom 26. bis 28. Juni soll in Linderte das 900-jährige Bestehen des kleinen Dorfes gefeiert werden. „Gleich drei Tage lang: Das wird eine heiße Feier“, sagte Erika Ristau beim Sektempfang zum Auftakt der Veranstaltung.

Ortsrat spendiert Büfett mit köstlichen Leckerbissen

Als Lebensgefährtin des Ortsbürgermeisters Karsten Erbeling hatte sie jedoch gegenüber zahlreichen Gästen einen Wissensvorsprung. Denn: Das genaue Programm wollte der Ortsbürgermeister erst nach dem gemeinsamen Frühstück vorstellen: „Später werde ich darüber ein paar Worte sagen, aber erstmal wird gefrühstückt“, sagte Erbelding bei der Begrüßung der Besucher.

Diese zeigten sich angesichts der kurzen Vertröstung gelassen und geduldig. Immerhin hatte der Ortsrat nach der Premiere des Linderter Neujahrsfrühstückes im Vorjahr auch bei der zweiten Auflage wieder mächtig aufgefahren: Gegen eine freiwillige Spende nach Wahl konnten sich die rund 60 Gäste an einem reichhaltigen Büfett bedienen – kalt und warm, mit süßen und deftigen Leckerbissen wie Blätterteigschnecken, Rührei sowie Datteln im Speckmantel. „Das spendiert der Ortsrat, die Spenden der Besucher heben wir uns dann für die 900-Jahr-Feier auf“, sagte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Heike Rattay.

Beim Neujahrsfrühstück in Linderte bedienen sich die Besucher am reichhaltigen Büfett. Quelle: Ingo Rodriguez

Anstatt sich gleich in die lange Schlange am Büfett einzureihen, nahm sich der Ortsbürgermeister jedoch etwas Zeit, besonders neugierigen Gästen in kleiner Runde schon früher als geplant einen zaghaften Einblick in das Jubiläumsprogramm zu geben. Angedacht sind demnach zum Auftakt ein Festgottesdienst, ein Umzug durch den Ort und ein feierlicher Kommers mit Partynacht im Festzelt. Am zweiten Tag stehen vor einem weiteren Tanzabend auf dem Festplatz verschiedene Kinderaktionen, Präsentationen der Vereine sowie eine Kaffeetafel und Autoscooter auf dem Programm. Am Sonntag soll das Spektakel mit einem Katerfrühstück ausklingen.

Ortsbürgermeister Karsten Erbelding präsentiert beim Neujahrsfrühstück das Festprogramm für die 900-Jahr-Feier. Quelle: Ingo Rodriguez

Erbelding zeigte sich im Dorfgemeinschaftshaus vor allem über die üppige Teilnehmerzahl des Neujahrsfrühstücks – mit vielen jüngeren Dorfbewohnern – erfreut. „Es ist toll, dass das so gut angenommen wird, aber wir haben auch viel Werbung gemacht“, sagte er.

Das Neujahrstreffen beginnt im Dorfgemeinschaftshaus mit einem kleinen Stehempfang. Quelle: Ingo Rodriguez

In seinem Redemanuskript hatte der Ortsbürgermeister aber nicht nur das Festprogramm fest verankert. Erbelding wollte die Dorfbewohner auch über kleinere Erfolge aus dem vergangenen Jahr informieren: Nach jahrelangen Forderungen sei nun endlich an der gefährlichen Kreuzung von Berggartenstraße und Lindenbrink ein Verkehrsspiegel montiert worden, das hässliche Trafohäuschen sei inzwischen bemalt und nun ein Blickfang, sagte der Ortsbürgermeister. Außerdem rückt in Linderte der Baubeginn für den geplanten Kindergarten immer näher. „In diesem Jahr kann es schon losgehen, wenn alles gut läuft“, sagte Erbelding.

Tempo-30-Limit bleibt Thema

Einen Rückschlag habe der Ort zwar hinsichtlich der sehnlich gewünschten Einführung eines Tempo-30-Limits im gesamten Dorf hinnehmen müssen. „Da sind wir zwar aus dem Programm ausgeschieden, aber wir bleiben am Ball“, versprach Erbelding.

